1500 profs au primaire et au secondaire l’an dernier n’avaient aucun diplôme universitaire

On en sait désormais un peu plus sur le profil des 7341 enseignants non légalement qualifiés qui travaillaient dans les écoles du Québec l’an dernier.

Le cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a informé Radio-Canada que parmi ceux-ci, près de 6000 ont reçu une tolérance d’engagement, c’est-à-dire une permission spéciale pour occuper un poste à temps partiel ou à temps plein qui requiert normalement une autorisation d’enseigner (comme un brevet ou un permis probatoire).

Par ailleurs, 54 % d’entre eux avaient soit un baccalauréat, soit une maîtrise. Plus de 1500 avaient plutôt un diplôme d’études collégiales ou d’études professionnelles. Une infime minorité, soit trois personnes seulement, n’avaient atteint que la fin de leurs études secondaires.

Niveau d’études des détenteurs d’une tolérance d’engagement en 2022-2023 Diplôme d’études secondaires 3 Diplôme d’études professionnelles 448 Diplôme d’études collégiales 1084 Baccalauréat 2683 Maîtrise 552 Autres (non spécifié) 1151 Source : Ministère de l’Éducation par l’entremise du cabinet du ministre de l'Éducation

Ces chiffres couvrent l’ensemble des secteurs d’enseignement, c’est-à-dire la formation générale des jeunes, la formation générale des adultes et la formation professionnelle.

Impossible sinon de connaître le niveau de scolarité des quelque 1300 enseignants non légalement qualifiés à être toujours actifs dans le réseau. Parce que ces derniers ont le statut d'enseignants à la leçon , ils n’ont pas l’obligation d’obtenir une tolérance d’engagement. Par conséquent, le ministère ne collecte pas de données par rapport à leur niveau de scolarité, nous indique-t-on.

Les partis d’opposition inquiets

Ruba Ghazal, bien que peu surprise par ces données, se dit préoccupée. Avec des chiffres comme ceux-là, ça n’augure rien de bon pour le futur , dit-elle. Avoir autant d’enseignants non légalement qualifiés, c’est inquiétant pour la qualité de l’enseignement que reçoivent les élèves et ça dévalorise la profession enseignante.

Selon elle, le ministre Drainville met trop l’accent sur les moyens de faciliter et d’accélérer la formation des enseignants et trop peu sur les façons de retenir les professeurs dans le réseau.

Le recours à des enseignants non légalement qualifiés [...] est en train de devenir l’option par défaut du ministre de l’Éducation , déplore de son côté le péquiste Pascal Bérubé.

C’est le droit à une éducation de qualité pour tous les élèves qui est en péril à l’heure actuelle. Peut-on imaginer que le ministre de la Santé tolérerait que n’importe quel adulte exerce le métier d’infirmier ou de paramédic?

S’attaquer à la pénurie d’enseignants, une priorité de Drainville

Au cabinet du ministre Bernard Drainville, on répète que la pénurie d’enseignants et de main-d’œuvre dans le réseau de l’éducation est un [problème] auquel le ministre d’attaque de manière prioritaire .

Les bourses Perspective Québec, qui promettent un total de 20 000 $ aux étudiants au baccalauréat en enseignement ainsi que des voies rapides (diplômes d’études supérieures spécialisés de 30 crédits) pour accéder au brevet d’enseignement, ont été créées pour attirer et former davantage d’enseignants, indique Florence Plourde, la directrice des communications du ministre.

De plus, des mesures pour limiter l’exode des enseignants, notamment des primes de rétention, d’autres primes destinées aux enseignants retraités qui reviennent prêter main-forte dans les écoles et l’ajout d’aides à la classe, font aussi partie des mesures prises par le gouvernement, ajoute Mme Plourde.