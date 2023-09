L'Association du transport aérien du Nord (NATA), qui regroupe toutes les grandes compagnies aériennes du Nord, affirme que les changements climatiques bouleversent de plus en plus leurs services.

Des représentants de 14 transporteurs et services aériens, dont Canadian North, Air Inuit et Air North, étaient réunis à Ottawa, jeudi, pour rencontrer des représentants du gouvernement fédéral. L’objectif de leur rencontre était surtout de partager leurs expériences sur la manière dont leur secteur est compromis par les changements climatiques et les feux de forêt.

Plusieurs compagnies aériennes affirment que la détérioration des infrastructures dans le Nord et les changements climatiques engendrent des problèmes de sécurité pour leur personnel et les passagers.

L'évolution du climat frappe de plein fouet l’Arctique, où le réchauffement s’est manifesté à un rythme près de quatre fois plus rapide que dans le reste du monde au cours des 40 dernières années.

Infrastructures vieillissantes

La plupart des infrastructures aéroportuaires du Nord ont été construites durant la Seconde Guerre mondiale , souligne le président de la compagnie aérienne yukonnaise Air North, Joe Sparling. Nous ne disposons que d'une poignée de pistes [d’atterrissage] pavées et la plupart des pistes non pavées ont été construites pour accueillir un avion de type DC-3, qui date des années 1930.

Le président-directeur général d'Air North, Joe Sparling.

À mesure que les transporteurs modernisent leur flotte, il est nécessaire de mettre à niveau les aéroports pour qu’ils soient en mesure d’accueillir ces appareils, selon lui.

À titre d’exemple, il insiste sur l’importance d’avoir des pistes d'atterrissage pavées et plus longues et d’améliorer la capacité d'approche des avions pour qu'ils puissent atterrir en toute sécurité en cas de mauvaises conditions météorologiques.

S’il reconnaît que ces améliorations viennent avec un coût faramineux, Joe Sparling soutient qu’elles sont extrêmement essentielles pour les communautés qui en ont besoin .

Le vice-président de Canadian North, Aaron Speer, abonde dans le même sens : [Les aéroports] ont déjà besoin d'être mis à niveau pour s’adapter aux technologies actuelles, alors lorsque vous construisez, par exemple, des pistes en gravier sur le pergélisol, le réchauffement climatique et les changements climatiques ne vont certainement pas aider , dit-il.

Le dégel du pergélisol est l'une des multiples conséquences des changements climatiques sur les infrastructures aéroportuaires dans le Nord.

Des défis multiples

Pour bien des résidents du Nord, l’accès au transport aérien est plus important que jamais. Au cours des derniers mois, des centaines de résidents ténois ont été évacués par voie aérienne en raison des feux de forêt aux Territoires du Nord-Ouest.

La fumée réduit considérablement la visibilité, à un point tel qu’il peut devenir impossible de voler , affirme Joe Sparling.

Des personnes embarquent dans un avion à Yellowknife, le 19 août, en raison de l'ordre d'évacuation en vigueur à cause des feux de forêt.

Devant la multiplication des impacts des changements climatiques, les transporteurs aériens assurent que le secteur devra s’adapter à des conditions météorologiques de plus en plus difficiles.

À cela s’ajoute aussi le défi du recrutement. Nous voyons nos pilotes, nos agents de bord et nos travailleurs qualifiés partir vers le Sud, ce qui a un impact énorme sur les transporteurs du Nord et sur notre capacité à offrir un bon service aux communautés , soutient le directeur des opérations de vol pour Air Inuit, Sébastien Michel.

Les représentants de NATA affirment qu’ils militeront pour la mise en place de programmes de formation nordique.

Avec les informations de Caitrin Pilkington