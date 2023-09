Lancement d’un programme de littératie financière dans les écoles de la DSFM

Un programme de littératie financière fait son entrée dans les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine. « Bons comptes, bons amis ! » a été développé pour initier ses jeunes élèves aux réalités économiques qui les attendent plus tard.

L’initiative a été créée en partenariat avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, la Caisse Groupe Financier et Apprentissage Illimité, un éditeur de matériels éducatifs.

La maison d'édition franco-manitobaine a développé une série d’ouvrages pour sensibiliser les élèves de 9 à 12 ans.

Le directeur général de la DSFM Alain Laberge était présent jeudi matin à l’école Noël-Ritchot pour le lancement du programme. Il se réjouit de sa valeur éducative.

C’est quelque chose de jamais vu auparavant parce que ces ressources-là n’existaient pas en français et là on a accès à des outils qui vont devenir un complément pour les enseignants , affirme-t-il.

Alain Laberge ajoute que les ressources financières sont souvent délaissées en raison de la plus grande priorité accordée à d'autres matières comme le français ou les mathématiques, mais elles restent un enjeu important.

On se rend compte que lorsque nos élèves arrivent à 14 ou 15 ans ont des difficultés avec le balancement du budget, faire des impôts, tenir leurs propres budgets, et le crédit aussi. Alors on pense que ce début de cours pour les élèves de 4, 5 et 6e année va être un bon coup de pouce.

Alain Laberge écarte l’idée de faire du programme Bons comptes, bons amis ! un cours à part entière. La DSFM souhaite plutôt l’intégrer dans le cadre des cours existants.

Il se félicite de voir sa division scolaire offrir ce programme alors que les divisions anglophones n’en sont pas encore à ce point.

Apprendre à épargner à un jeune âge

La présidente et directrice du développement chez Apprentissage Illimité, Carole Freynet-Gagné, est à l’origine de ce nouveau programme de littératie financière.

Venant du monde de l’entrepreneuriat, c’est une évolution naturelle pour nous. On fait de la littératie et maintenant de la littératie financière, ce qui est important pour le développement personnel de nos communautés.

Pour elle, les élèves de 9 à 12 ans sont à une période idéale de leur vie pour apprendre des notions essentielles qui leur serviront plus tard. Carole Freynet-Gagnet dissipe les craintes entourant le manque de connaissances des enfants en expliquant que les livres de littératie financières ont été mises au point par des pédagogues.

Chacun étant adapté au niveau scolaire et individuel des élèves afin de faciliter leur apprentissage des notions économiques.

On échafaude les connaissances et on axe cela sur des valeurs et des compétences liées au programme d'étude , explique-t-elle. C'est sûr qu'on ne parle pas d'une carte de crédit à 18 % d'intérêt à des [élèves de] quatrième année. Mais ils savent très bien ce que c'est la notion d'emprunter de l'argent et la responsabilité qui vient avec.

Ouvrir en mode plein écran Les livres d'initiation à la littératie financière développés par Apprentissage illimité s'adressent à des jeunes de 9 à 12 ans Photo : Radio-Canada / Antoine Brière

Les livres ont été écrits par l'autrice jeunesse franco-manitobaine, Janine Tougas et raconte les aventures de personnages confrontés à un concept économique comme l'achat local, les impôts et les taxes entre autres.