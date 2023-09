La STQ évalue sa desserte maritime en Basse-Côte-Nord

La Société des traversiers du Québec (STQ) a mandaté en juillet le Groupe Mobilité Basse-Côte-Nord pour étudier la desserte maritime en Basse-Côte-Nord. La STQ a octroyé le contrat sans appel d’offres pour un montant de 416 276 $.

Dans une réponse écrite à notre demande d’entrevue, la STQ explique avoir octroyé le contrat sans appel d’offres au Groupe Mobilité Basse-Côte-Nord, puisque celui-ci réalise en parallèle une étude d’opportunité pour le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord, qui a été commandée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable ( MTMD ).

C’est pourquoi la STQ est allée en gré à gré afin d’arrimer les résultats avec ceux du MTMD et que les résultats soient optimisés pour l’analyse de la mobilité dans la région de la Basse-Côte-Nord , explique le conseiller en communication pour la STQ , Bruno Verreault.

Lorsque les résultats de l’étude sur la desserte maritime seront connus, un appel d’offres sera lancé pour trouver l’entreprise qui assurera la liaison fluviale.

Le contrat avec Relais Nordik, qui opère le navire Bella Desgagnés, se termine le 31 mars 2024. La STQ dit travailler sur un plan pour assurer la continuité de la desserte maritime.

Le contrat a été octroyé à Relais Nordik en 2008 avec une mise en application en 2011 et une possibilité de renouvellement de trois ans. La STQ reconnaît que les besoins ont pu évoluer depuis.

Il s’agit d’une étude qui permettra à la STQ [...] de soumettre des recommandations dans le but d’optimiser le service dans le futur pour les communautés desservies [...] , explique Bruno Verreault.

Des élus locaux demandent un meilleur service

Le maire de Blanc-Sablon, Andrew Etheridge, estime que la fin de ce contrat est l’occasion d’améliorer l’accès à la Basse-Côte-Nord. On veut toujours que le service s'améliore, mais pendant les 10 dernières années, on a perdu notre confiance envers la STQ. Et ce n’est pas juste nous , soutient Andrew Etheridge, exaspéré.

Malgré l'insatisfaction des dernières années, le maire de Blanc-Sablon, Andrew Etheridge, a espoir que l'étude permettra d'améliorer le service de la STQ. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Le maire demande à la Société des traversiers du Québec de se doter d’un plan lorsque le bateau ne peut pas accoster pour des raisons météorologiques. L’année passée, ça s’est passé plusieurs fois qu’ils ont passé le port d’Harrington Harbour et de Pakuashipi. Plusieurs endroits sur la côte ont besoin de ce service pour se nourrir , fait valoir Andrew Etheridge.

L’élu explique que certains villages plus à l’ouest de Blanc-Sablon dépendent des livraisons faites par le Bella Desgagnés puisqu’aucune route ne s’y rend. Avec les changements climatiques, même la route blanche ça ne fonctionne pas comme ça fonctionnait. L’année passée, c’était ouvert même pas cinq semaines , observe-t-il.

Le ministère des Transports a amorcé les travaux préparatoires au prolongement de la route 138 à l'été 2021. (Photo d'archives) Photo : Crédit : ministère des Transports du Québec

Pour la mairesse de Bonne-Espérance, Dale Roberts Keats, c’est le même son de cloche. Elle souhaite que la STQ ajoute une escale à Bonne-Espérance, principalement pour la livraison de marchandises.

Pour certaines raisons, le port intermédiaire à Bonne-Espérance a été retiré et la STQ livre nos cargaisons à Blanc-Sablon. Le point est que je ne veux pas que les citoyens aillent chercher leurs livraisons à Blanc-Sablon , demande Dale Roberts Keats.