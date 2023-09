Près de 7000 étudiants ont participé à la rentrée universitaire dans l’un des programmes offerts par l’UQAR, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à l’an dernier. Selon le recteur, François Deschênes, il s’agit d’une première hausse de fréquentation « marquée » depuis une décennie.

C’est la première année qu’on a une croissance marquée depuis 2014 environ, note le recteur. Il y a eu une période de décroissance, il y a eu un plateau, donc on est très content qu’il y ait enfin une croissance , souligne François Deschênes.

L’an dernier, une hausse plus faible, de 2,3 %, avait été observée.

Le recteur de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) attribue notamment cette croissance aux nouveaux programmes offerts cet automne, aux efforts de recrutement et aux mesures mises en place par le gouvernement pour attirer des étudiants étrangers dans les régions.

Ce sont les programmes de formation à distance et ceux offerts dans les antennes de l' UQAR au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et en Chaudière-Appalaches qui sont principalement responsables de la hausse.

Nombre d’étudiants inscrits à l'UQAR septembre 2023 septembre 2022 variation Campus de Rimouski 2668 2541 +127 Campus de Lévis 2568 2773 -205 Hors campus et formation à distance 1743 1396 +347 Total 6979 6710 +269 Source : Université du Québec à Rimouski

Ces données ne surprennent pas le recteur de l’ UQAR . C’est un déploiement qui est en cours depuis quelques années, les antennes et la formation à distance, rappelle-t-il. Si on n’avait pas cette croissance-là, on se questionnerait. C’est une nouvelle qu’on attendait. Ça confirme la pertinence de ce qu’on fait hors campus.

François Deschênes affirme que la hausse d’inscriptions observée au campus de Rimouski aurait pu être plus importante, n’eut été la crise du logement. Très certainement, on a eu un frein, reconnait François Deschênes. On sait qu’il y a des étudiants et des étudiantes qui ne sont pas venus. Il y en a à qui on disait : "Ne venez pas si vous n’avez pas de logement". Dans ce contexte, ceux-là ne sont pas au rendez-vous.

Ouvrir en mode plein écran François Deschênes est le neuvième recteur de l'Université du Québec à Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : UQAR

Le recteur espère que les projets de résidences étudiantes qui sont actuellement sur la table permettront au problème de se résorber dans les années à venir.

En plus du logement, l’ UQAR doit aussi faire face à d’autres défis liés à l’arrivée d’étudiants en plus grand nombre.

On a eu des problèmes de classes, on disait : "Oups, la classe s’est remplie, elle n’était pas assez grande, toutes les autres classes sont déjà prises", donc on a dû dupliquer des groupes, trouver des solutions. Il y a eu des enjeux de cette nature, mais je pense que c’est un beau problème.

Il faut maintenant mettre en place des mesures pour être capable de faire en sorte que cette croissance à l’inscription puisse demeurer dans le temps.