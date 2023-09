Meurtre d’un militant sikh : Ottawa dit disposer de preuves solides contre l’Inde

Le gouvernement canadien affirme disposer de preuves solides liant des responsables du gouvernement indien au meurtre du militant sikh Hardeep Singh Nijjar survenu en Colombie-Britannique, en juin dernier. Les autorités indiennes n'auraient d'ailleurs pas nié, en privé, les allégations d'Ottawa lorsque confrontées par le gouvernement Trudeau.

Selon des informations obtenues par CBC, la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau, Jody Thomas, s'est rendue à deux reprises en Inde, au cours des dernières semaines : d'abord du 16 au 19 août dernier, puis du 6 au 11 septembre, en marge de la réunion du G20 à laquelle a participé le chef du gouvernement canadien.

Dans le cadre de ces visites, aucun représentant du gouvernement du premier ministre indien Narendra Modi n'aurait donc nié les allégations d'Ottawa.

Pour étayer ses dires, le gouvernement canadien affirme s'appuyer non seulement sur des sources sur le terrain, mais aussi sur des informations découlant de messages interceptés et d'écoute électronique provenant du réseau des Five Eyes, une organisation de surveillance rassemblant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en plus du Canada.

De plus, une partie de ces interceptions électroniques touche des diplomates indiens en poste ici.

Ces nouvelles informations sont rendues publiques à la suite de l'annonce, par le gouvernement indien, de la suspension du traitement des demandes de visas effectuées par des citoyens canadiens.

Le haut-commissariat du Canada en Inde, de son côté, a dénoncé des menaces en ligne visant des diplomates canadiens.

La crise diplomatique survient à sept mois des élections générales du printemps 2024, en Inde.

La crise entre le Canada et l’Inde a éclaté lundi quand le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé à la Chambre des communes le rôle potentiel du gouvernement indien dans l’assassinat du Canadien Hardeep Singh Nijjar.

Celui-ci militait pour la création d’un État, le Khalistan, qui comprendrait notamment le Pendjab, une région à majorité sikhe partagée entre l’Inde et le Pakistan. Il était considéré comme un terroriste par la National Investigation Agency (NIA), une agence du gouvernement indien qui se consacre à la lutte contre le terrorisme.