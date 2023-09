Émilise Lessard-Therrien croit que Québec solidaire peut faire sa place dans les régions

Candidate au poste de co-porte-parole féminine de Québec solidaire (QS), Émilise Lessard-Therrien croit que sa formation peut faire sa place dans les régions, dont au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue est en tournée dans la région. Elle fait face aux députées Ruba Ghazal et Christine Labrie, alors que Gabriel Nadeau-Dubois est le seul en lice du côté masculin.

Émilise Lessard-Therrien participera à un 5 à 7 avec des militants jeudi à La Tour à Bière dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Plus tôt cette semaine, la candidate a tenu des exercices similaires à Roberval et à Alma.

Lors de la dernière campagne électorale, Québec solidaire n’avait pas réussi à obtenir de bons résultats dans les cinq circonscriptions de la région.

Je suis convaincue encore aujourd'hui que Québec solidaire a la meilleure offre politique pour les régions du Québec, pour la ruralité. Maintenant notre programme, il est vaste. Puis bien on choisit des priorités là-dedans. Je pense qu'il faut peut-être choisir d'autres priorités, d'autres façons d'amener les enjeux quand on parle des inégalités sociales, Québec solidaire a fait son pain et son beurre avec ça , a dit celle qui a reçu l’appui de l’ancien candidat solidaire Pierre Dostie.

En octobre 2022, Québec solidaire avait récolté 12 % dans Chicoutimi, 11 % dans Dubuc, 9 % dans Jonquière, 8 % dans Lac-Saint-Jean et 7 % dans Roberval.

Les inégalités sociales ne s'arrêtent pas aux frontières des grandes villes. Et encore ce matin, on voyait que la pauvreté frappe plus durement dans les régions du Québec que dans les grands centres. Pourquoi? Parce que y a des conditions structurelles à notre développement qui provoquent cette situation là. Moi, j'ai le goût d'agir sur ces conditions structurelles là, puis parce que j'habite en région, parce que je côtoie des gens qui la côtoient au quotidien, la pauvreté, par exemple, en région , a-t-elle conclu à ce sujet.

La candidate faisait référence à l’étude publiée jeudi par l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS). Dans celle-ci, il était révélé qu’il est plus difficile de vivre dignement en région que dans les grands centres urbains.

Des publicités sur Meta

Par ailleurs, Émilise Lessard-Therrien a été appelée à réagir sur le fait que sa formation continue à acheter des publicités dans le cadre de l’élection partielle actuellement en cours dans la circonscription Jean-Talon à Québec.

Je comprends pourquoi Québec solidaire investit comme ça sur les différentes plateformes numériques, parce que c'est la façon aujourd'hui d'aller rejoindre le plus grand nombre d'électeurs. On est captif de ces multinationales là et moi je trouve ça dramatique. Mais bien sûr que j'aurais aimé voir mon parti aller plus loin sur la question et d'embarquer dans le mouvement de solidarité et de boycotter l'achat de publicité sur Meta , a-t-elle commencé.

Elle déplore la dépendance à ces multinationales, comme Google également qui est visé par la loi C-18 adoptée à Ottawa. C’est en réaction à cette loi que Meta, propriétaire des plateformes Facebook et Instagram, a décidé de rendre impossible le partage de nouvelles des médias canadiens. Cette mesure est entrée en vigueur il y a quelques semaines et prive les utilisateurs canadiens d’avoir accès directement aux nouvelles.