Michel Rivard, Marjo et Jean Millaire intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs

Je voudrais voir la mer, Les oiseaux sauvages, J’lâche pas… Ce sont tous des titres qui ne sont pas passés inaperçus dans le paysage musical canadien!

Leurs créateurs et créatrices seront reconnus! Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens comptera désormais Michel Rivard, Marjo et Jean Millaire en ses rangs.

Isabelle Boulay, Lou-Adriane Cassidy, Martin Deschamps, Lulu Hughes, Laurence Jalbert, Tina Leon, Martin Léon, Elliot Maginot, Safia Nolin, et Paul Piché rendront hommage aux intronisés durant La série Légendes, une soirée animée par Sonia Benezra le 11 octobre à L’espace St-Denis.

D’autres évènements de la même série auront lieu partout au Canada pour l’intronisation de personnalités marquantes. Les artistes intronisées raconteront leur parcours et les histoires derrière leurs chansons les plus connues.

Publicité

Trois personnes intronisées

Depuis plus de 50 ans, Michel Rivard manie les mots autant comme auteur, improvisateur, dramaturge, comédien, humoriste, compositeur et interprète. Comme membre fondateur de Beau dommage, il a notamment écrit l’incontournable chanson La complainte du phoque en Alaska. Puis, en solo depuis la fin des années 1970, il a entre autres écrit l'immense pièce Un trou dans les nuages. Durant sa carrière, il a reçu 16 Félix et un titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec en 2005.

Je sais, je sais, Provocante, Impoésie… Difficile de ne pas reconnaître les chants iconiques de Marjo qui se démarque par sa voix puissante et sa forte personnalité. Avec le groupe Corbeau et en solo, elle a marqué l’histoire du rock québécois avec son esprit libre et son féminisme assumé. Elle a gagné 14 Félix en plus de tracer la voie pour d’autres femmes illustres du rock d’ici.

Guitariste et compositeur émérite, Jean Millaire a laissé sa marque grâce à son sens de la mélodie et ses collaborations avec de nombreux artistes. Dans Corbeau, il a cosigné des chansons avec Marjo, puis les deux complices ont travaillé ensemble sur plusieurs grands succès de la chanteuse, dont Les chats sauvages, Ailleurs et Tant qu’il y aura des enfants. Il a jonglé avec les influences jazz, blues et folk, ce qui a donné à son jeu de guitare une signature sonore riche et singulière.

Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC), qui célèbre ses 25 ans cette année, est un organisme national sans but lucratif qui célèbre les auteurs et compositeurs qui font partie de l’héritage musical canadien. Acquis par la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) en 2011, le PACC a aussi pour mission d’encourager la relève.