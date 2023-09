Un adolescent manque à l’appel à Sept-Îles

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Jamale-Atnuken Fontaine, 15 ans, disparu depuis le 19 septembre à Sept-Îles.

L'adolescent a été vu pour la dernière fois dans la soirée de mardi, dans le secteur de la rue de la Vérendrye. Il portait alors des vêtements de couleur noire et des sandales.

La Sûreté du Québec a des raisons de croire qu'il pourrait se trouver dans les communautés de Uashat, Mani-utenam ou dans le secteur de Baie-Comeau.

Ses proches précisent qu'ils craignent pour sa sécurité.

Il mesure 1,64 m (5 pi 4 po), pèse 65 kg (143 livres) et porte les cheveux longs sur le dessus et rasés sous les oreilles. Ses yeux et ses cheveux sont bruns.

Quiconque apercevrait Jamale-Atnuken Fontaine est prié d'appeler le 911. Toute information peut être communiquée de manière confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec.