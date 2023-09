La Société canadienne du sang à court de plasma à Sudbury

Le Centre de donneurs de plasma de Sudbury n’a pas assez de plasma pour les résidents qui en ont besoin. La responsable de ce centre invite les gens qui remplissent les critères à donner du sang et du plasma pour sauver la vie de leurs concitoyens.

Teri-Mai Armstrong indique qu’à Sudbury, il est difficile de trouver de nouveaux donneurs de plasma. Elle explique que pour une ville de 160 000 habitants, on compte seulement 2700 donneurs de plasma.

Elle aimerait pouvoir doubler ce chiffre, même si quelques défis restent dressés sur la route.

Les gens ne sont pas assez informés sur l’importance du plasma, ils ne savent pas en quoi il est utile, ils ne savent pas pourquoi nous en collectons , affirme Mme Armstrong.

Teri-Mai Armstrong, la gestionnaire du Centre de donneurs de plasma de Sudbury, explique qu'on utilise le plasma dans le traitement de diverses maladies.

Les inondations et les feux de forêt qui ont ravagé une bonne partie de la province ont eu également un impact sur les collectes, selon elle.

Cela a des conséquences sur le nombre de receveurs de plasma qui ne cesse, lui, d’augmenter.

Certains ont reçu un traitement au plasma une ou deux fois et n'en ont plus besoin. D’autres receveurs, ici à Sudbury, auront besoin de ce traitement au pour le reste de leur vie , souligne-t-elle.

Teri-Mai Armstrong lance ainsi un appel aux donneurs.

Tout le monde peut donner du plasma. Il suffit d'être en bonne santé, avoir au moins 17 ans et peser au moins 110 livres.

Elle précise qu’il y a d’autres conditions d’admissibilité consultables sur le site web de la Société canadienne du sang.

Multiplier les efforts de sensibilisation

Accroître le nombre de donneurs de plasma nécessite que l’information atteigne un nombre de gens beaucoup plus grand.

Joël Beaulieu, un résident de Sudbury, a donné du plasma pour la 4e fois aujourd'hui, après avoir été sensibilisé aux besoins il y a quelque temps.

On était dans une réunion. On nous a expliqué comment ça se passe pour donner du sang. On nous a dit aussi qu'il n’y avait pas assez de sang à Sudbury , explique-t-il.

Depuis, ma femme et moi avons décidé de devenir des donneurs. Nous faisons ça pour la vie. Ça va toujours être comme ça.

M. Beaulieu ajoute qu’il s'est senti interpellé lorsqu’il a vu une personne que le plasma avait sauvée.

J’ai vu un petit garçon qui avait reçu du plasma. Et j’ai vu comment sa vie avait vraiment changé, après , a-t-il confié.

Il a été touché et a décidé de toujours donner du sang aux autres.

Joël Beaulieu est un donneur de plasma régulier à Sudbury.

Et quel message donne-t-il à ceux qui n’ont pas encore donné du plasma?

Pour une heure de ton temps, tu peux sauver la vie de quelqu'un , répond Joël Beaulieu.

Avec les informations d’Orphée Moussongo