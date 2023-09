Ouverture du nouveau centre de sevrage de Sault-Ste-Marie

L'Hôpital de Sault-Sainte-Marie a inauguré jeudi le centre de mieux-être Northway pour desservir les membres de la communauté en situation de sevrage.

Ila Watson, présidente-directrice générale de l’hôpital, a déclaré que le nouveau centre permettra d’offrir de meilleurs soins, après une quarantaine d’années de démarches et de sensibilisation.

Annoncé en 2021, le bâtiment d’environ 1500 mètres carrés, qui comprend 20 chambres à coucher privées, permettra de fournir des soins sécuritaires aux personnes de 16 ans et plus en sevrage, et les aider à prévenir des rechutes.

C’est une amélioration significative comparativement à ce que nous pouvions offrir auparavant , dit-elle, ajoutant que les besoins dans le domaine de la santé mentale et des dépendances sont plus criants que jamais.

Elle ajoute que des patients et leurs familles, ainsi que plusieurs partenaires autochtones ont été impliqués dans le projet, pour que ce soit un espace sécuritaire et confortable.

Ouvrir en mode plein écran Contrairement à l'ancien centre de traitement, les chambres seront modernes et offriront un meilleur respect de leur vie privée. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Selon Lisa Case, directrice des programmes cliniques en santé mentale et dépendances pour l’hôpital de Sault-Sainte-Marie, le centre offre un espace sécuritaire, accueillant, qui promeut l'inclusivité, la diversité dans les traitements et surtout de l'intimité.

Elle note que l’ancien bâtiment où étaient offerts les services de sevrage, situé au centre-ville, était vieillissant, trop petit et peu accessible pour les personnes qui ont un handicap physique.

En plus de fournir de l'assistance médicale, le centre offrira des sessions d'apprentissage sur la réduction des risques, ainsi que des programmes de traitement.

Ouvrir en mode plein écran Les clients du centre ont aussi accès à une salle d'entraînement. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

C'est le résultat de plusieurs années de dur labeur , a affirmé Ross Romano, le député provincial de Sault-Sainte-Marie, lors de l'inauguration. Je suis content d’avoir pu y contribuer.

Centralisation des services en santé mentale

La PDG de l'hôpital de Sault-Sainte-Marie indique que la phase deux du centre North Way est déjà en cours.

L’objectif à moyen terme est de réunir tous les services concernant la santé mentale et la gestion des dépendances de l'hôpital dans le centre Northway, explique Ila Watson.

Lisa Case précise que ses services sont pour le moment dispersés aux quatre coins de la ville, dans des bâtiments semblables à l’ancien centre de sevrage, c’est-à-dire qu'ils sont trop vieux et difficiles d’accès pour certaines personnes.

Mme Watson se dit optimiste quant à la faisabilité de la deuxième phase.

Ross [Romano] travaille très fort pour nous soutenir et les besoins [en santé mentale] sont connus. Ce projet a du sens , conclut la PDG de l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie.

Avec les informations de Bienvenu Senga