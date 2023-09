Deux assistants pour les Olympiques… en attendant un capitaine

Les Olympiques de Gatineau vont commencer la saison sans capitaine, mais ils ont quand même identifié une partie de leurs meneurs. L’équipe a présenté ses deux premiers assistants, jeudi matin.

L’attaquant Charles Boutin occupera ce rôle à sa première saison avec l’équipe, en compagnie du défenseur Vincent Maisonneuve, qui entame sa troisième année en Outaouais.

Dès le premier jour du camp, on a établi nos valeurs et la culture qu’on voulait établir. J’ai appris à connaître mes joueurs et je les ai consultés. Les noms de Charles et Vincent revenaient toujours. C’était un choix évident , mentionne l’entraîneur-chef Benoit Desrosiers.

Ils se surpassent chaque jour. Ce sont de bonnes personnes, autant sur la glace qu’en dehors, qu’on veut avoir dans le vestiaire. Ils sont aussi deux très bons étudiants. C’est important pour nous qu’ils montrent l’exemple , ajoute le nouvel entraîneur.

Ouvrir en mode plein écran Les nouveaux assistants Charles Boutin et Vincent Maisonneuve entourent l'entraîneur-chef Benoit Desrosiers pendant un point de presse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Boutin représente une nouvelle équipe après avoir porté les couleurs de leurs rivaux de l’Armada de Blainville-Boisbriand et des Eagle du Cape Breton. Il affirme éprouver une grande fierté avec ce nouveau rôle.

Je suis un gars quand même rassembleur. J'arrive toujours à l'aréna avec le sourire et j’essaie de mettre tout le monde ensemble et qu’on ait du plaisir.

C’est un honneur pour moi de représenter le groupe de meneurs et d’avoir la confiance des entraîneurs , souligne Boutin. Je vais continuer de jouer de la même façon, mais je vais essayer de pousser tout le monde dans la même direction avec nos valeurs, ajoute le joueur qui a déjà occupé le rôle de capitaine dans le midget AAA, mais jamais dans la LHJMQ

Publicité

La fierté du logo pour Maisonneuve

Joueur originaire de l’Outaouais, Vincent Maisonneuve ressent une fierté encore plus particulière d’avoir une nouvelle lettre sur son chandail. Les Olympiques sont l’équipe de sa jeunesse et il comprend mieux que quiconque ce qu’ils représentent.

Je viens de la région. Les Olympiques, je les ai vus grandir. Je connais l’histoire. J’ai le logo tatoué sur le cœur. On va tenter d'inculquer ça aux jeunes et leur montrer le chemin de la victoire , s’enflamme Maisonneuve, arrivé avec l’organisation lors de la saison écourtée par la pandémie en 2021-2022.

Le jeune homme a pris sa place l’an dernier en récoltant 30 points en 68 rencontres de saison régulière et disputant 13 matchs éliminatoires. Il dit vouloir prendre exemple sur plusieurs anciens coéquipiers pour occuper son nouveau rôle.

Je n’avais vraiment pas en tête de devenir assistant capitaine. Au fil des ans j’ai eu plusieurs bons capitaines et j’ai appris d’eux. Je vais essayer de faire ce qu’ils ont fait avec moi. Les vétérans m’ont bien intégré à l’équipe et je vais essayer de faire ça avec nos jeunes , détaille Maisonneuve qui se décrit comme un joueur plus effacé dans le vestiaire.

Ouvrir en mode plein écran Le défenseur des Olympiques Vincent Maisonneuve (7) lors d'un match contre l'Océanic de Rimouski. Photo : Olympiques de Gatineau / Dominic Charette

Je ne suis pas le plus vocal, mais je vais travailler là-dessus. Je vais essayer d’être un grand frère. Je vais être là pour les autres. Sur la glace, je veux travailler fort et faire les petits détails , dit le défenseur, qui croit que Charles Boutin a plus de facilité en groupe que lui.

L’équipe a expliqué que son groupe de meneurs ne sera pas complété avant quelques semaines, avant que tous les joueurs soient de retour à Gatineau. Tristan Luneau est au camp des Ducks d’Anaheim alors que Samuel Savoie brasse les choses au camp des Blackhawks de Chicago. Il est logique de penser que les deux vétérans hériteront aussi d’une lettre sur leur chandail, même s’ils pourraient servir de monnaie d’échange à la période des Fêtes.

Les Olympiques entament leur saison vendredi soir avec la visite des Voltigeurs de Drummondville au Centre Slush Puppie. Près de 4000 billets ont déjà été vendus.