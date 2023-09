Faute d’acteurs noirs francophones à Winnipeg, une productrice part tourner à Montréal

En tant que créatrice émergente, la productrice-réalisatrice-scénariste winnipégoise Alice Teufack a postulé au programme Créateurs en série de TV5 afin de réaliser un projet de série intitulé Entre deux mondes.

TV5 demande à Alice Teufack une preuve de concept qui présente en quelques minutes le projet. Elle lance alors un appel à la fin du mois d’août auprès de la communauté francophone de Winnipeg pour l’aider à trouver des comédiens noirs.

Elle a alors besoin de huit acteurs et d’une équipe technique d’une dizaine de personnes pour l’accompagner dans ce projet.

La productrice, réalisatrice et scénariste, devra finalement partir pour Montréal afin de réaliser sa preuve de concept.

Dans une entrevue qu’elle a accordée à Radio-Canada, Alice Teufack revient sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu le faire à Winnipeg et dresse un constat qu’elle veut optimiste pour l’avenir de l’industrie cinématographique au Manitoba.

Vous aviez besoin d'acteurs pour cette preuve de concept que vous aviez prévu de tourner à Winnipeg. Et cela ne s’est pas passé tout à fait comme vous l'espériez. Que s’est-il passé?

Une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'installer à Winnipeg, c'est parce que c'est un endroit vraiment accueillant, vraiment ouvert et, dans l'industrie, c'est vraiment une des meilleures provinces pour faire de la production parce qu'on a de très bons crédits d'impôt. Malheureusement, nous n'avons pas encore une industrie assez développée. Cela commence à venir, mais avec le tournage de cette preuve de concept, j'ai réalisé qu'on était en retard.

Mon objectif, c'était vraiment de mettre en valeur Winnipeg parce que la minisérie aussi va se développer à Winnipeg, va se produire à Winnipeg. Il y aura beaucoup de vues de Winnipeg, de Saint-Boniface, de tous ces beaux quartiers que beaucoup de gens ne connaissent pas au Canada.

Winnipeg pourrait dans quelques années être une industrie qui sera capable d'être concurrente. Mais en ce moment, c'est vraiment difficile.

La première fois que nous avions prévu de tourner, une partie des acteurs devaient venir de l'extérieur parce que je n'en avais pas trouvé assez à Winnipeg. Nous avons dû décaler le tournage et les gens n'étaient plus disponibles ensuite. C’était déjà difficile de mettre une équipe en place avec des gens venant de l'extérieur, mais c’est devenu impossible la deuxième fois. Pourtant, c'était très facile de le faire à Montréal. En une semaine, j'ai pu organiser et faire le tournage à Montréal alors que cela m’avait pris un mois à Winnipeg.

Ouvrir en mode plein écran Alice Teufack (à gauche) avec son équipe de tournage. Photo : Gracieuseté : Alice Teufack

Quelque chose me dit que si ça avait été en anglais, j'aurais eu moins de difficultés. Cela aurait peut-être été plus facile de le faire.

À Winnipeg, on n'a pas encore assez de personnes pour pouvoir travailler dans l'industrie et encore moins en français. Mais je suis optimiste, car on a beaucoup de bons crédits d'impôt et l’on a des institutions comme l'Université de Saint-Boniface, qui a ouvert un programme en production cette année. Je pense qu'avec des programmes comme celui-ci, Winnipeg pourrait dans quelques années être une industrie qui sera capable d'être concurrente. Mais en ce moment, c'est vraiment difficile.

Il est vrai qu’il n'y a pas d'école qui enseigne le jeu d'acteur en français à Winnipeg. Cela pose-t-il également un problème dans le recrutement d’acteurs dans l’industrie du cinéma au Manitoba?

L'Université de Saint-Boniface va former des techniciens, mais on n'a pas d'acteurs. Quand on veut embaucher huit acteurs, ce n'est pas juste n'importe quels huit acteurs. Cela prend un bassin et c’est bien d'avoir du choix. Il y a quelques initiatives locales, mais ce n'est pas encore assez connu ni développé. Il n’y a pas encore assez d'engagements.

On sait qu’il est plus difficile de trouver un emploi en français ici au Manitoba qu’au Québec. Est-ce finalement plus simple pour les actrices ou acteurs francophones noirs de travailler au Québec qu’au Manitoba?

Je suis à Winnipeg depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai vu la population noire augmenter. Mais il n'y a pas encore accès d'acteurs dans cette population.

Quand j'ai obtenu mon diplôme à l'université, beaucoup sont allés à Vancouver, à Toronto, à Montréal, parce que c'est là que l'industrie est plus développée. C'est là que, en tant que créateur émergent, on peut plus facilement faire ces marques que dans une petite ville comme Winnipeg.

La population augmente à Winnipeg et il faut donc des infrastructures en place pour que le nombre continue à augmenter. Si l’on crée vraiment une atmosphère favorable, on pourra augmenter la population. On verra aussi le milieu artistique augmenter, mais on n'en est pas encore là. Je reste malgré tout optimiste!

Par le passé, Alice Teufack a travaillé à Radio-Canada au Manitoba avant de se consacrer à ses activités derrière la caméra.

Comment expliquez-vous le fait qu’il n'y ait pas un bassin très large de jeunes acteurs et actrices francophones noirs à Winnipeg?

Quand on parle d'acteurs noirs, de jeunes acteurs noirs, en général, il y a beaucoup d'aspects contre lesquels il faut se battre pour pouvoir l’être. Quand les parents viennent ici, généralement c'est pour avoir un meilleur avenir pour leurs enfants. Ils ne pensent pas à des études en art, ils pensent à de la médecine, à de l'ingénierie ou à d'autres professions qui seront peut-être financièrement satisfaisantes ou bien qui ont le plus de prestige. Mais on oublie qu’il n’y a pas que le métier d’acteur. Il y a aussi des techniciens, des producteurs et des réalisateurs.

Il faut que les gens commencent à comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde et que ce sont des professions où l’on peut bien honnêtement gagner sa vie.

Au-delà de l’aspect culturel, il y a un aspect historique. Pendant longtemps, il y a eu moins d'occasions pour les Noirs du fait que l’industrie du cinéma a longtemps concerné essentiellement les personnes blanches. L'industrie n'est pas prête pour les accueillir. On a été historiquement discriminés et cela va prendre du temps.

Au Manitoba, il y a beaucoup de producteurs et de personnes créatives qui essaient de faire de la place pour tout le monde. Mais parce qu'il n’y a pas de bassin, parce que juste cela n’existait pas avant, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Mais, la réalité, c'est qu’on a besoin de contenu. Il faut que les gens commencent à comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde et que ce sont des professions où l’on peut bien honnêtement gagner sa vie.

N’est-ce pas aussi une manière de lutter contre les préjugés et le racisme que de rendre davantage visibles les personnes noires à l'écran?

[…] On a absolument besoin de faire notre place parce que si l’on ne nous voit pas à l'écran, on va juste perpétuer certains stéréotypes. C'est aussi un moyen de lutter contre le système de pouvoir apporter sa voix à la table.

Des propos recueillis par Mathilde Gautier