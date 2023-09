Plaintes contre Julie Dufour : des enquêteurs d’Élections Québec de passage à Saguenay

Des enquêteurs d'Élections Québec sont de passage à Saguenay ces jours-ci pour rencontrer des témoins en lien avec de possibles offres que la mairesse Julie Dufour aurait faites à au moins deux personnes pour qu'elles se désistent de la course à la mairie en 2021.

Deux plaintes ont été déposées à Élections Québec à ce sujet au cours des derniers mois.

L'une d'entre elles concerne le conseiller Jean-Marc Crevier qui prétend que Julie Dufour l'a rencontré pour lui offrir un poste s'il ne se présentait pas à la mairie. Quelques jours après la sortie du conseiller municipal, l’ancien ministre libéral Serge Simard a affirmé à son tour que Julie Dufour lui avait offert de renoncer à la mairie en échange de considérations futures . Il a ensuite confirmé qu'il allait porter plainte contre la mairesse.

Jean-Marc Crevier a tout raconté de vive voix aux enquêteurs gouvernementaux jeudi matin après un premier contact au cours de l'été.

Publicité

Quand ils m'ont appelé, j'ai tout décrit un peu comment ça s'était passé. Moi, je croyais que c'était terminé comme enquête, mais non, ils sont arrivés deux ce matin chez nous , a soutenu M. Crevier.

Son entretien avec les enquêteurs d’Élections Québec a été enregistré et filmé.

Il y en a une qui prenait beaucoup de notes et qui posait des questions de temps en temps, puis lui, il était là, il questionnait et il m'a demandé si ça ne me faisait rien de me filmer et de m'enregistrer. J’ai dit que je n’avais aucun problème avec ça. Ça a duré tout de même assez long, un bon 90 minutes et c'est fait de façon très sérieuse , a mentionné le conseiller municipal du district #6.

Il n'a pas été possible de joindre Serge Simard.

La mairesse nie, mais prête à collaborer

La mairesse de Saguenay a toujours nié avoir discuté et rencontré les deux hommes concernant la course à la mairie en 2021. En entrevue à Radio-Canada lundi, Julie Dufour a répété ne pas avoir été contactée par Élections Québec pour ces allégations.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a tenu à rassurer la population. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

[Ils mentent] clairement. Je n’ai jamais dit ces propos et je vous le dis, je suis vraiment en réflexion. Je pense que je vais y aller moi-même, porter des plaintes. Ça me fera un réel plaisir de répondre à tout le monde qui va me poser des questions qui sont d'une institution légale , soutenait-elle le 5 septembre dernier à l’émission Place publique.

Publicité

À la suite de la sortie publique de Jean-Marc Crevier et de Serge Simard, des élus avaient demandé à Julie Dufour de se retirer du comité exécutif, ce qu'elle dit ne pas pouvoir faire, d'autant qu'elle nie avoir prononcé les paroles qui lui sont reprochées.

En juin, le conseiller Michel Tremblay avait été expulsé du comité exécutif, à la suite d'allégations comme quoi il aurait utilisé son poste au conseil d'administration de la Société de transport du Saguenay (STS) pour que des autobus avec sa publicité électorale circulent plus souvent dans son district.

Avec des informations de Catherine Paradis