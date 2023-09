Bientôt des élections au N.-B.? La machine à rumeurs s’emballe

Le bruit court à dans la capitale néo-brunswickoise : des élections provinciales pourraient survenir beaucoup plus tôt que prévu.

Les députés doivent retourner sur les banquettes de l’Assemblée législative en octobre. Mais le député indépendant Dominic Cardy croit que Blaine Higgs pourrait déclencher des élections avant cela.

C’est absolument quelque chose qui est discuté à Fredericton , assure-t-il.

Même son de cloche du côté du député libéral Benoit Bourque. On dirait que juste par l’atmosphère et tout ce qu’on entend ici à Fredericton cette semaine, on sent qu’il y a de plus en plus d’indices qui pointent vers une élection qui pourrait se faire cet automne , dit-il.

Nous entendons des rumeurs que [Blaine Higgs] se prépare, qu’il veut des élections maintenant.

Susan Holt, la cheffe du Parti libéral (Photo d'archives)

Les rumeurs sur des élections provinciales anticipées se font plus fortes depuis que Blaine Higgs a fait part, la semaine dernière, de son intention de se représenter.

Il ne s’est pas avancé sur la date à laquelle le prochain scrutin aurait lieu, en affirmant simplement qu’officiellement les élections ont lieu à date fixe. Les prochaines sont prévues dans un an, en octobre 2024.

Les préparatifs commencent

Avec la machine à rumeurs qui s’emballe, les partis politiques ont accéléré la cadence des préparatifs.

Ils ont tous entamé un blitz pour terminer les assemblées de fondation dans les circonscriptions, une étape forcée par l’adoption d’une nouvelle carte électorale au printemps dernier et qui doit absolument être franchi d’ici le prochain scrutin.

Libéraux et conservateurs veulent que ce processus soit terminé d'ici une dizaine de jours.

La professeure à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton, Claire Johnson, souhaite être la candidate libérale dans Moncton-Sud lors des prochaines élections provinciales. (Photo d'archives)

Pendant ce temps, une première candidate s’est même avancée, dans la région de Moncton. Selon elle, il s’agit d’un moment stratégique .

J’avoue qu’avec Blaine Higgs qui annonce qu’il veut rester chef du parti. Ça m’a comme dit, ouf c’était peut-être le temps que moi aussi je fasse des annonces disons , lance la nouvelle candidate à l’investiture dans Moncton-Sud, Claire Johnson.

Difficile de gouverner

Une raison qui pourrait pousser le premier ministre a déclencher des élections, selon le député indépendant Dominic Cardy, est qu’il n’a pas la confiance de tous ses députés.

Il n’a pas forcément la capacité à passer ses projets de loi. On a vu ça avec la motion libérale [...] sur la politique 713 , estime Dominic Cardy.

Blaine Higgs est allé à la rencontre de manifestants qui s'opposent à certains droits de la communauté LGBTQ+, à Fredericton, mercredi.

À la fin de la session parlementaire en juin, Blaine Higgs avait fait face à un mouvement de contestation au sein de son propre caucus en raison notamment de la révision de la politique sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles.

Six députés et ministres avaient voté aux côtés de l'opposition. Par la suite, deux ministres avaient démissionné en une semaine.

Le premier ministre, il n’aime pas beaucoup l’opposition alors j’imagine que ça va être une grande tentation pour lui d’appeler une élection pour se débarrasser des gens qui ne sont pas de son côté et les remplacer par des gens qui sont conservateurs sur des questions sociales , poursuit Dominic Cardy.

Un pari risqué

Toutefois, d'autres signes montrent que des élections ne sont peut-être pas dans les cartes pour tout de suite.

Cette semaine, deux députés conservateurs dissidents, Andrea Anderson Mason et Trevor Holder, ont indiqué qu’ils ne tenteraient pas de déstabiliser le gouvernement lors de la reprise des travaux à l’Assemblée législative.

Le député du Parti vert Kevin Arseneau estime que Blaine Higgs prendrait un gros risque en déclenchant des élections hâtives, puisqu’il a déjà un gouvernement majoritaire.

Sa réélection est loin d’être assurée. Il n’a rien à gagner. Il peut juste perdre. Je pense que si on se met là et qu’on fait le calcul, il peut en perdre assez pour perdre le gouvernement , croit le député de Kent-Nord.

Le politologue de l'Université Mount Allison, Mario Levesque. (Photo d'archives)

Le politologue Mario Lévesque croit que ce serait surprenant que Blaine Higgs déclenche des élections plus tôt que prévu.

Selon Mario Lévesque, tant que les députés dissidents votent avec Blaine Higgs, ce dernier n’aurait pas grand chose à gagner de se lancer en élection.

Je ne pense pas qu’il veut aller en élections cet automne, il veut continuer à gouverner , dit le politologue. Mais on sait aussi que [Blaine Higgs] peut changer d’idée. On ne sait jamais.

Mario Lévesque indique qu'il n'y a pas de réponse définitive et que le premier ministre pourrait bien maintenir le suspense pendant encore un bout de temps.

Blaine Higgs n’a pas souhaité commenter les rumeurs d'élection jeudi.

Avec des informations de l’émission La matinale et d’Alix Villeneuve