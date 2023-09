Le programme d’incubation commerciale de Drummondville fait des heureux

À Drummondville, le programme d'incubation commercial lancé l'an dernier pour attirer des commerces au centre-ville semble porter fruit. Plus du tiers du fonds municipal destiné à l'initiative a déjà trouvé preneur, et de nouveaux commerces continuent de s'enraciner. Les autorités municipales tendent d'ailleurs toujours la main aux entrepreneurs.

Lancé au printemps 2022 afin d'attirer de nouveaux commerces, le Programme d'incubation commerciale drummondvillois a permis à cinq entrepreneurs d'obtenir un local gratuit au centre-ville pour une période d'un an.

Pour le propriétaire, Gaétan Prévost, qui loue un local à certains de ses bénéficiaires, cette mesure tombe à point.

Je la trouve très bonne parce que moi, il me reste moins de commercial que j'ai déjà eu. Et puis de ceux qu'il me reste, il y en a deux qui ont profité de la subvention et puis ils sont très satisfaits de ça.

Selon la Société de développement économique de Drummondville (SDED), plus du tiers des 200 000 $ destinés à l'initiative ont jusqu'ici trouvé preneur.

Le programme est en deux volets. C'est-à-dire le premier volet qui est dans l'accompagnement de l'incubation avec les services de la SDED avec des professionnels ici, et le deuxième volet est la subvention.

La mesure a même incité des entrepreneurs à se lancer sans même encore avoir accès à ce coup de pouce. C'est le cas de Léonilla Kalinda pour qui l'engouement du milieu pour son commerce, Chez Grandma, est déjà un bon départ.

Publicité

Ils m'ont aidé quand même, ils m'ont visité. Ils m'ont encouragé, ils m'ont tagué sur Facebook, Instagram, raconte-t-elle. J'ai eu la visite de la mairesse. J'ai eu aussi la SDED qui est venue avec le personnel de la Ville.

Le propriétaire de Shawarma Proche-Orient, Gabriel Masri, qui est d'origine syrienne, est dans la même situation. En attente de l'aide financière pour son restaurant situé en face à l'Hôtel de Ville, il se réjouit d'avoir déjà ouvert ses portes avec ses propres moyens.

Dès le premier jour, les gens m'encouragent. Il y a même des gens qui viennent ici pour me solliciter. Ils me disent "S'il vous plaît, restez, ne fermez pas! On a besoin de vous, on a besoin de votre culture".

Avec un taux d'inoccupation commercial au pied carré d'un peu moins de 7 %, la SDED cherche encore à recruter de nouveaux entrepreneurs. D'ailleurs, quatre demandes d'aide sont actuellement à l'étude.

Évidemment, on lance l'appel s'il y a des entrepreneurs qui veulent venir s'établir à Drummondville, on a un bon coffre à outils pour eux.

Selon l'organisme qui espère la survie de ces commerces à long terme, 69 000 000 $ ont été injectés dans le secteur des commerces et services à Drummondville.

D'après le reportage de Jean-François Dumas