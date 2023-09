Les élus de la Haute-Gaspésie et des propriétaires d’usines alertent Pêches et Océans Canada. Ils demandent de l’aide financière pour les transformateurs de turbot, qui peinent à maintenir la tête hors de l'eau, alors qu'une autre crise frappe l’industrie de la crevette.

La saison du flétan du Groenland, communément appelé turbot, a été catastrophique.

Je trouve que le mot catastrophique est faible. Moi, personnellement, ça fait depuis tout petit que je suis dans les pêches. […] Aussi difficile que cette année, je ne m’en souviens pas.

La situation a surpris tout le monde, même les scientifiques qui avaient prédit une augmentation de 15 % de la ressource, selon M. Normand.

Dann Normand, directeur de l'usine Cusimer à Mont-Louis, affirme que le monde du turbot vit la même crise que le monde de la crevette. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La réalité est toute autre.

L’usine de Mont-Louis a transformé à peine le quart de poissons comparativement à la moyenne des années précédentes. C’est un manque à gagner de près de 900 000 $ , affirme le directeur.

Elle a dû faire appel à des programmes spécialisés d’Emploi Québec pour que ses travailleurs puissent se qualifier à l’assurance-emploi. Ce programme d’aide d’urgence est maintenant épuisé.

On va vivre un trou noir avec nos travailleurs au niveau de l’assurance-emploi si rien n’est fait , affirme le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes.

L’usine Cusimer a déboursé près de 90 000 $ pour que ses employés se qualifient pour l’assurance-emploi.

On a inventé de l’ouvrage.

C’est extrêmement difficile, ajoute Dann Normand. Ça amène beaucoup de pression et d’incertitude sur les employés. Avant qu’on prenne la décision de qualifier notre monde [pour l’assurance-emploi], peu importe la ressource, il y avait beaucoup d’anxiété.

L'usine de transformation de turbot du secteur Tourelle, à Sainte-Anne-des-Monts, compte près de 40 employés qui ne se qualifieront pas pour l'assurance-chômage si aucune aide n'est accordée. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Même réalité chez Poissonnerie Blanchette, transformateur de turbot de Sainte-Anne-des-Monts.

Création d'une cellule de crise

Les entrepreneurs et les élus interpellent le ministère Pêches et Océans Canada. Ils veulent un état de la situation du turbot pour ne pas revivre une situation semblable l’an prochain.

La pêche est un créneau hyper important pour l’ensemble du Québec. Il y a une crise, il faut s’asseoir ensemble pour trouver des solutions pour l’avenir de cette industrie-là.

Le directeur de Cusimer aimerait discuter de plusieurs questions avec le ministère. Comment est-ce qu’on peut remodeler notre modèle d’affaires? Est-ce qu’on doit le remodeler? Est-ce que 2023 est une saison exceptionnelle qui ne se reproduira pas l’année prochaine ou c’est une tendance vers le déclin de la ressource? , questionne-t-il.

Du côté du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, on estime qu'il faut intervenir rapidement. On demande des actions les plus rapides possibles pour ne pas perdre cette main-d’œuvre qualifiée.

Cela exige du temps pour former de la main-d'œuvre qualifiée, explique Claude Bélanger, maire de Mont-Louis. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Claude Bélanger, maire de Mont-Louis, a adressé fin août une lettre à la ministre des Pêches et députée de la Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, parce qu'il pense qu'elle est la personne la mieux placée pour venir en aide à Cusimer. Il explique que cela prend de deux à trois ans pour former un trancheur efficace. C'est des pertes pour l’économie locale. Toute la Gaspésie est touchée par cette crise.

Il souligne que l’industrie a déjà investi beaucoup d’argent pour maintenir ces emplois.

Les élus et les transformateurs demandent une aide financière exceptionnelle pour passer à travers la saison.

Le maire de Mont-Louis, Claude Bélanger, et le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, demandent une aide financière d'urgence pour les 80 travailleurs des usines de transformation de turbot de Mont-Louis et de Tourelle. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il faut sortir un petit peu des sentiers battus pour l’industrie de la pêche au complet , affirme le maire de Mont-Louis.

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a répondu par courriel qu'il soutiendra les travailleurs qui pourraient être mis à pied, en les aidant dans leurs démarches pour trouver un nouvel emploi ou se réorienter. Il affirme également avoir interpellé le gouvernement du Canada sur les questions d'admissibilité à l'assurance-emploi.

Le maire de Saint-Anne-des-Monts souligne qu’avec 80 travailleurs au total, le gouvernement peut se permettre cette aide. Si je prends les travailleurs du secteur de Mont-Louis et les travailleurs du secteur de Tourelle, ça ne coûtera pas une fortune pour cette aide ponctuelle là pour cette année.

Il souligne cependant qu’il faut instaurer rapidement une table de travail sur la crise des pêches.

La crise de la crevette attire beaucoup l’attention et les acteurs du domaine du turbot ne veulent pas être oubliés.

La ministre Diane Lebouthillier doit commenter la crise des pêches vendredi.

Avec les informations de Jean-François Deschênes