10 sorties culturelles à ne pas manquer cet automne selon notre équipe

La rentrée, c’est la routine qui reprend et le moment d’inscrire à l’agenda « tout-ce-qu’il-ne-faut-surtout-pas-oublier ». Et pourquoi ne pas s’amuser, aussi? Notre équipe de journalistes culturelles a épluché le calendrier pour relever les rendez-vous incontournables de la saison à Gatineau, Ottawa et les environs : de quoi faire le plein jusqu’aux Fêtes!

Reines, d’Ingrid St-Pierre

Un choix de Valérie Lessard

L’autrice-compositrice-interprète vient présenter son plus récent album, Reines, sur scène dans la région. Et c’est dans l’intimité de la salle Jean-Despréz, toute désignée pour favoriser la communion entre l’artiste et le public, qu’elle déploiera sa voix, ses mots et ses notes, au piano. Les mouchoirs seront de mise, ne serait-ce que le temps de tendre l’oreille et le cœur à Mères, dans laquelle tous les parents présents se reconnaîtront sûrement.

Les 12 et 13 octobre, 20 h, à la salle Jean-Despréz

L’Irlandais Dermot Kennedy à Ottawa

Un choix de Christelle D’Amours

Dermot Kennedy est attendu pour la première fois dans la région. L’auteur-compositeur-interprète irlandais s’est fait connaître sur la scène folk internationale grâce à sa voix unique et ses textes poétiques. Il vient présenter son dernier album intitulé Sonder, plus pop que ses précédents efforts. La formation indie pop torontoise Valley, nommée deux fois aux prix Juno, est l’invitée spéciale de sa tournée nord-américaine.

Le 13 octobre, 19 h 30, au Centre Canadian Tire

La comédie musicale Lili St-Cyr

Un choix de Camille Bourdeau

Une comédie musicale québécoise originale qui nous plonge dans l’âge d’or des cabarets à Montréal. Le récit, inspiré par l’histoire vraie de l’Américaine Marie Frances Van Schaack, alias Lili St-Cyr, raconte la rivalité entre les vedettes d’un cabaret fictif des années 40. Marie-Pier Labrecque, Lunou Zucchini, et Kathleen Fortin font partie de la distribution.

Les 13 et 14 octobre, 20 h, à la Salle Odyssée

Le livre de la jungle, revisité et en version dansée

Un choix d’Aïda Semlali

Après plus de 20 ans à programmer les spectacles de danse au Centre national des Arts, Cathy Levy, productrice générale émérite de Danse CNA , s'apprête à présenter sa toute dernière saison. Parmi les spectacles à venir, Jungle Book reimagined propose une relecture du classique de Rudyard Kipling, sur fond d’impact de l’homme sur la nature et de changements climatiques. Sur scène, une douzaine de danseurs et la projection d’images animées esquissent la vision du chorégraphe Akram Khan.

Les 19 et 20 octobre, 20 h, et le 21 octobre, 14 h, à la Salle Southam du Centre national des Arts

Un album et un concert pour Aysanabee

Un choix de Christelle D’Amours

De ses vidéos YouTube jusqu’à son premier disque paru en 2022, la carrière d’Aysanabee — de la nation Oji-Cri du Nord de l’Ontario — est montée en flèche depuis deux ans. Sa voix chaude et légèrement éraillée a séduit les mélomanes, tout comme ses pièces racontant son histoire et celle des communautés autochtones. Son album Watin, portant le nom de son grand-père, s’est retrouvé sur la courte liste 2023 du prix Polaris. Aysanabee lancera le mini-album Here and Now le 20 octobre et sera en première partie de Dan Mangan à Ottawa, à la fin du mois.

Le 27 octobre, 19 h, au Théâtre du Centre Bronson

Le Roy, la Rose et le Lou[p]

Un choix de Marika Bellavance

Le Roy, la Rose et le Lou[p], c’est le projet d’Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy. En 2022, les trois artistes ont uni leurs voix le temps d’un concert unique aux Francos de Montréal. Un an plus tard, le trio part en tournée avec ce spectacle collectif dans huit villes du Québec. Le titre de la soirée est un clin d'œil au concert J’ai vu le loup, le renard, le lion qui réunissait Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois en 1974.

Le 3 novembre, 20 h, à la salle Odyssée

Broadway débarque avec Hairspray

Un choix de Camille Bourdeau

Dans cette comédie musicale maintes fois primée, une jeune adolescente rêve de participer à une émission populaire de danse à la télévision. Au-delà de la musique et des chorégraphies entraînantes, Hairspray prône l'ouverture et la diversité.

Du 14 au 19 novembre, au Centre national des Arts

Durant des années : IA et True Crime au théâtre

Un choix de Valérie Lessard

Présentée en grande première durant les Zones théâtrales, Durant des années reprendra heureusement l’affiche à La Nouvelle Scène cet automne. Pour produire son balado de genre affaires criminelles , Mélanie (interprétée par l’excellente Danielle Le Saux-Farmer) retourne sur son île natale dans l’espoir de jeter un nouvel éclairage sur le meurtre d’Éric, survenu 20 ans plus tôt. Les décors mouvants, générés par intelligence artificielle, font d’ailleurs écho aux souvenirs plus ou moins précis de toutes et tous.

Du 22 au 25 novembre, à La Nouvelle Scène

Maman, j'ai raté l'avion en concert

Un choix d’Aïda Semlali

La magie de Noël ne pourrait pas opérer sans musique. Et ce n’est pas l’orchestre du CNA qui dira le contraire, avec sa proposition d’interpréter sur scène la trame sonore d’un classique du temps des Fêtes : Maman, j'ai raté l'avion. Le film sera projeté dans son intégralité, en version originale, accompagné de sous-titres français et anglais. L’ OCNA interprétera la célèbre musique signée John Williams avec le chœur ottavien Ewashko Singers.

Les 7, 8 et 9 décembre, 20 h, au Centre national des Arts

Retrouvailles avec Karkwa

Un choix de Marika Bellavance

Après 13 ans d’absence, Karkwa est de retour avec un nouvel album, Dans la seconde, et une tournée. Le groupe montera sur la scène du Minotaure, à Gatineau — trois soirs plutôt qu’un — pour un voyage nostalgique à travers ses plus grands succès et ses nouvelles pièces. Preuve que le retour de Karkwa était attendu par les mélomanes : les trois spectacles affichent déjà complet.

Du 14 au 16 décembre, 20 h, au Minotaure