Hockey féminin : deux jeunes athlètes saskatchewanaises brillent à l’international

Deux joueuses de hockey de la Saskatchewan, Sophie Shirley et Brooke Hobson, figuraient parmi les 48 jeunes canadiennes sélectionnées lors du premier repêchage de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) qui s'est tenu lundi à Toronto .

Six équipes ont pris part à cet événement, dont Toronto, Montréal, Ottawa, New York, Boston et Minnesota. Chacune de ces équipes a sélectionné 15 joueuses pour les faire jouer dans leurs équipes respectives en vue de la saison prochaine de hockey féminin.

Sophie Shirley, originaire de Saskatoon, a été choisie au 63e rang par l'équipe de Boston, tandis que Brooke Hobson, originaire de Prince Albert, a été sélectionnée au 45e rang par l'équipe de New York.

Je pense qu'il est formidable de participer à cet événement et de ressentir cette émotion en faisant partie de la première sélection pour la LPHF. C'est quelque chose dont je rêvais depuis toujours , confie Sophie Shirley. Je suis reconnaissante d'aller à Boston et de rejoindre leur équipe.

L'athlète Sophie Shirley, 24 ans, a été sélectionnée par l'équipe de Boston lors du premier repêchage de la LPHF.

Avant de faire ses études à l'Université du Wisconsin, l’athlète de 24 ans a représenté le Canada au Championnat du monde de hockey féminin U-18, où elle a remporté deux médailles d'argent.

Je n'ai commencé à jouer au hockey qu'à l'âge de 7 ans , précise-t-elle. J'avais deux grands frères, et dès que mes frères ont commencé à jouer au hockey, j'ai voulu en faire autant.

Une expérience presque identique à celle de Brooke Hobson, qui souligne que ses deux frères aînés l'ont inspirée pour qu’elle pratique ce sport quotidiennement depuis l'âge de 4 ans.

J'ai grandi à Prince Albert et j'y ai joué toute ma carrière dans le hockey mineur jusqu'à ce que j'aille à l'Université Northeastern de Boston pendant cinq ans, là j'ai obtenu un diplôme en psychologie et en justice pénale , explique la défenseuse de 24 ans.

Cette dernière affirme qu’elle était surprise en apprenant qu’elle était choisie par l’équipe de New York.

Brooke Hobson, 24 ans, a été choisie par l'équipe de New York lors du premier repêchage de la LPHF.

Je n’ai vraiment pas participé à la soirée de repêchage avec des attentes, simplement parce que je ne savais pas comment tout le processus allait se dérouler, mais l'événement a été incroyable dès le début, il y avait beaucoup d'émotion et d'excitation , affirme Brooke Hobson.

Lorsque mon nom a été appelé, j'ai été choquée que cela arrive enfin [...] c'était surréaliste , ajoute-t-elle.

L’année dernière, Brooke Hobson a fait un court séjour en Suède, où elle a joué une saison avec Modo, une équipe de hockey basée à Örnsköldsvik, une ville située à 500 kilomètres au nord de Stockholm.

Le hockey peut vous donner tant d'occasions de voir le monde et de vivre des expériences différentes. Lorsque l'occasion se présente, il suffit de sauter dessus, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ce n'est pas grave, car c'est ainsi que vous grandirez en tant que personne et en tant que joueuse de hockey.

En 2017, Brooke Hobson et Sophie Shirley étaient coéquipières au sein de la formation U-18 d'Équipe Canada.

Avec les nouvelles opportunités qui se présentent à elles, les deux athlètes souhaitent maintenant pratiquer le hockey le plus longtemps possible.