La COVID-19 n’a pas dit son dernier mot au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean observe une hausse des cas de COVID-19.

Vingt-cinq personnes sont hospitalisées en raison de la maladie dans la région et quatre patients ont succombé au virus dans les derniers jours, selon le directeur de la santé publique, Donald Aubin.

Il précise qu’il s’agit de gens vulnérables.

Malheureusement, ça continue à circuler. On voit qu’il y a encore des variants qui circulent [...] Les données qu'on a, on est en hausse un peu partout en termes de nombre de cas qu'on observe dans nos laboratoires, notre taux de positivité qui est quand même très haut, 24 % au cours de la dernière semaine, puis on a encore du monde hospitalisé , pointe le Dr Aubin.

S'il redoute que la hausse des hospitalisations accentue la pression sur le personnel médical, il se fait tout de même rassurant.

On peut s'attendre que ça ne soit pas au niveau qu'on a déjà connu dans le passé , affirme-t-il.

Trois virus à combattre

En plus de la COVID-19, une hausse des cas de virus respiratoire syncytial (VRS) est observée dans la région et le Dr Aubin s’attend également à voir l’influenza revenir en force dans les prochaines semaines.

Quand on fait le mélange de ces trois virus-là, il peut y avoir une pression en termes d'infections respiratoires qui est assez importante. L'automne reste une période quand même assez difficile , indique le directeur régional de la santé publique.

Ouvrir en mode plein écran Donald Aubin est le directeur de la santé publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Même si la COVID-19 est moins virulente que lors de son apparition, Donald Aubin recommande aux gens vulnérables de se faire vacciner dans les prochaines semaines.

Oui, des décès, ça arrive encore. On a l'impression que tout ça c'est du passé, mais il y a encore des gens, les plus vulnérables en fait, qui peuvent être suffisamment atteints pour décéder avec un diagnostic de COVID. Bien entendu, ce n'est pas un très grand nombre, mais on continue à en avoir, reconnaît-il.

Donald Aubin rappelle que le lavage des mains demeure une mesure efficace pour prévenir plusieurs virus.