Une deuxième coupe de foin catastrophique pour plusieurs agriculteurs

Éric Migneault, producteur bovin du secteur Mont-Brun à Rouyn-Noranda, ne travaille pas dans ses champs comme d’habitude à cette période-ci de l’année.

Après une première coupe de foin catastrophique en juillet, où il estime avoir perdu jusqu’à 75 % de son rendement habituel, il ne pourra même pas faire de deuxième coupe.

D’habitude, la deuxième coupe, je l’ai au moins aux genoux, c’est fourni comme les cheveux sur la tête. Mais cette fois-ci, il n’y a rien...

Un épisode de verglas l’automne dernier ainsi qu'un gel hivernal et la sécheresse du printemps ont eu raison de ses plantations.

Les plantes, elles tombent en dormance et il a beau tomber de la pluie, à coup de 5 ou 10 millimètres, ce n’est pas assez, signale M. Migneault. C’est comme si tu avais une grosse grosse soif et que tu buvais juste une gorgée; c’est pas assez, tu as encore soif.

Ouvrir en mode plein écran La ferme D.E.M Migneault ne fera pas de deuxième coupe de foin dans ce champ. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Des dizaines de producteurs de Rouyn-Noranda et de l’Abitibi-Ouest se retrouvent dans la même situation.

Des sécheresses, on en a déjà vécu, mais des sécheresses qui durent tout l’été, on n’a jamais vu ça. On réussit toujours à se reprendre un peu, mais cette année, c’est impossible , témoigne Éric Lafontaine, un producteur bovin de Dupuy.

Présentement, les vaches au pâturage, il faut les alimenter parce qu’il n’y a pas assez de foin. Normalement, on n'alimente pas avant la mi-novembre. On mange présentement les réserves qu’on devrait avoir pour passer l’hiver , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Éric Lafontaine, producteur bovin de Dupuy, en Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Des appels à l’aide à la Financière agricole

La Financière agricole du Québec a déjà octroyé 3,7 millions de dollars à 192 producteurs de la région.

Publicité

Dans un communiqué publié mercredi, la Financière promet une nouvelle analyse de ses données pour calculer un deuxième versement.

C’est un pas dans la bonne direction, selon le président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Pascal Rheault, qui assure être en communication constante avec la Financière et le bureau du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne.

Présentement, ils ont leur grille et c'est à peu près partout égal quand ils prennent leurs données de pluie. Mais la réalité terrain va devoir être prise en compte , soutient M. Rheault.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Rheault, président de l’Union des producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue, sur une terre de la ferme D.E.M Migneault, à Mont-Brun. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

En attendant les décisions de la Financière agricole, les liquidités s’épuisent dans les comptes des producteurs, qui doivent déjà faire face aux conséquences de l’inflation.

S’il n’y a pas d’argent pour payer le foin, on ne peut pas s’endetter à la hauteur des besoins des vaches. Chez nous, c’est probablement 300 000$ que ça prend , donne comme exemple Éric Lafontaine, qui songe à vendre des bêtes si l’argent n’est pas au rendez-vous.