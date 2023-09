Les Violons du Roy lancent leur 40e saison

Pour fêter cette 40e saison, les Violons du Roy ont offert une œuvre jamais présentée dans leur histoire La Sena festeggiante de Vivaldi. Jonathan Cohen a dirigé son ensemble dans cette œuvre « joyeuse » et méconnue du compositeur vénitien.

C’est une pièce de Vivaldi qui est formidable. Je pense que tout le monde connaît très bien Les Quatre saisons de Vivaldi, mais il y a beaucoup plus que ça , croit Jonathan Cohen qui va assurer la direction des musiciens tout en jouant du clavecin.

Le directeur musical propose cette pièce célébrant la musique baroque et qui se veut un hommage à la France et à Louis XV .

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Cohen dirige son ensemble tout en livrant une performance au clavecin. Photo : Radio-Canada

Un mix entre la cantate et l’opéra, la sérénade de Vivaldi est l’une des plus belles et originales œuvres du célèbre compositeur vénitien , de l’avis de Jonathan Cohen.

Les solistes Alex Rosen, Robin Johannsen et Anna Reinhold font partie de la distribution.

C’est très important de rendre la musique accessible à tout le monde. Cette pièce, « La Sena festeggiante », est très accessible.

D’autres compositions d’Antonio Vivaldi reviendront dans la programmation de cette 40e saison d’après Jonathan Cohen.

L'œuvre a été présentée jeudi après-midi. Une autre représentation est prévue vendredi à 19 h 30 à Québec. L’ensemble ira ensuite dimanche devant le public montréalais à la Maison symphonique de Montréal.

D’après des informations d’Alicia Rochevrier