Directrice de CPE malgré des soupçons de fraude : « inacceptable », dit l’AQCPE

Le directeur général de l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), Sandro Di Cori, estime que le ministère de la Famille doit revoir ses façons de faire lorsqu'il dispose d'informations qui sont d'intérêt pour les CPE.

Radio-Canada rapportait mardi matin que l'Unité permanente anticorruption (UPAC) enquête sur une ex-directrice de CPE, Valéria Bedout, soupçonnée de s'être approprié des dizaines de milliers de dollars d'argent public.

Même si le CPE La Galijode a déposé une plainte à la police et transmis, il y a plus d'un an, un rapport complet sur des allégations de fraude au ministère de la Famille, Valéria Bedout s'est promenée de CPE en CPE jusqu'à tout récemment.

Dans un entretien téléphonique qui sera diffusé mardi soir à l'émission La facture, l'ancienne directrice fait valoir qu'elle se trompait parfois entre son compte personnel et celui de la garderie. Quant à la production de fausses factures, elle soutient qu'elle était maltraitée par le conseil d'administration du CPE et qu’il était donc justifié, selon elle, de se rémunérer autrement.

Selon le directeur général de l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), une personne faisant l'objet de graves allégations en matière de gestion des finances ne devrait pas pouvoir continuer à diriger des services de garde subventionnés durant l'enquête policière.

Le directeur général de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), Sandro Di Cori.

C'est fondamentalement inacceptable. Maintenant, à qui incombe cette responsabilité? questionne-t-il. Si le ministère de la Famille a de l'information en ce qui a trait à de la fraude, on penserait qu'il y a lieu de partager ces informations-là avec les conseils d'administration , dit-il.

Sandro Di Cori souligne par ailleurs que la très très vaste majorité des gestionnaires de CPE sont des gens honnêtes et de bonnes personnes , insiste-t-il.

Le CPE La Galijode est situé dans le quartier Rosemont.

Louise Briand, professeure associée à l'Université du Québec en Outaouais, a effectué de nombreuses recherches sur la gouvernance dans les CPE. Elle partage l'avis de l'AQCPE.

Si les CA n'ont pas d'information, comment peuvent-ils savoir?

Je ne vois pas comment un ministère qui possède des informations ne lève pas un drapeau qui permettrait aux CA de dire "ok" on suspend une personne le temps d’une enquête , dit-elle.

Le risque zéro n'existe pas, selon l'Ordre des comptables

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec défend ses membres qui ont la responsabilité à titre de comptables ou d'auditeurs de CPE de s'assurer de la bonne gestion des finances dans les services de garde.

Geneviève Beauchemin CPA et vice-présidente à l'encadrement de la profession au sein de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

De façon générale, on va fonctionner de façon aléatoire pour avoir une vue d'ensemble des transactions. On ne peut pas regarder chacune des transactions. La charge de travail serait immense, le coût associé à ça serait vraiment trop important , explique Geneviève Beauchemin, CPA et vice-présidente à l'encadrement de la profession au sein de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Un audit, ça donne une assurance raisonnable, mais pas une certitude qu'on trouve toutes les erreurs, particulièrement si elles sont de la fraude. Parce que la fraude, c'est souvent des stratagèmes qui sont méticuleusement implantés dans l'organisation. « Le risque zéro, malheureusement, il n'existe pas , poursuit-elle.

