Les chantiers automnaux d’Ian Lafrenière

Cet automne, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit serait bien tenu d’affûter ses talents de négociateur.

Les dossiers qui s’empilent à son bureau tardent à être classés. Mais certains d’entre eux devraient bientôt être réglés, assure-t-il.

Au micro de l’émission matinale de Bonjour la Côte, jeudi matin, Ian Lafrenière a fait le point sur ce qui l’attend dans les prochains mois.

Rentrée parlementaire : les priorités de Ian Lafrenière.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Rentrée parlementaire : les priorités de Ian Lafrenière ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Rentrée parlementaire : les priorités de Ian Lafrenière. 12 minutes 18 secondes) Durée de 12 minutes 18 secondes 12:18

De passage à Sept-Îles cette semaine, l’ancien responsable des communications du Service de police de la Ville de Montréal profite de la tenue du 4e Cercle économique régional autochtone pour multiplier les rencontres.

Publicité

On doit être sur le terrain , lance-t-il. Effectivement, les dossiers qui concernent les communautés de la région sont imposants.

Apposer sa signature

À commencer par celui du regroupement Petapan, qui concerne les communautés de Nutashkuan, d’Essipit et de Mashteuiatsh. Les trois s’impatientent depuis six mois, en attendant que Québec leur accorde des droits supplémentaires.

À terme, les négociations permettraient l'adoption du premier traité signé entre des communautés autochtones, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec depuis les conventions de la Baie-James et du Nord-Est dans les années 1970.

Contrairement à ceux-ci, le traité de Petapan ne compromettrait pas les droits ancestraux des communautés de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan sur leurs territoires, mais les préciserait plutôt.

Aux dernières élections provinciales, François Legault s’était engagé à signer un traité avant le 31 mars. Or, force est de constater l’ambition démesurée d’un pareil engagement. Les chefs innus attendent toujours un engagement de Québec.

Ouvrir en mode plein écran François Legault avait promis d'arriver à une entente avant le 31 mars, lors de son passage à Uashat, l'automne dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On arrive à 43 ans de négociations, donc c’est sûr qu’il y a beaucoup d’attentes , affirme Ian Lafrenière.

C’est comme un casse-tête qu’on assemble et il y a des fils qui refoulent.

Le ministre admet que la balle est dans le camp de son gouvernement, qui est également responsable du retard de la signature de la convention.

Publicité

Honnêtement, les enjeux sont de notre côté , lâche-t-il. Souvent, c’est en raison d’un manque de précision. Il faut prévoir tout de suite comment les gens vont décoder ce traité dans 10 ou 20 ans.

Les choses pourraient toutefois aboutir prochainement. Ça a pris quelques mois pour régler [nos objections], mais on va retourner voir les chefs d’ici quelques jours.

Des barrages qui divisent l’opinion publique

Ian Lafrenière défend également les grandes ambitions vertes de son gouvernement. On veut faire la décarbonation du Québec , dit-il. Avec les Premières Nations , prend-il la peine de préciser.

Il reconnaît que le chemin vers l’acceptabilité sociale des projets hydroélectriques est semé d’opposition. Les localités voisines de la rivière Magpie, en Minganie, ont déjà fait savoir leur résistance catégorique à l’installation d’une nouvelle centrale sur le cours d’eau.

Ouvrir en mode plein écran La levée de boucliers des communautés voisines de la rivière Magpie semble avoir fonctionné, pour l'instant. Le gouvernement provincial a affirmé qu'il ne souhaite pas l'aménager dans un futur proche. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Shanice Mollen Picard

La Coalition avenir Québec tourne plutôt son regard vers la rivière du Petit Mécatina, en Basse-Côte-Nord. Toutefois, la communauté d’Unamen Shipu sort déjà les griffes.

On sent que les communautés sont divisées au sujet des barrages , déclare le ministre. Il y a beaucoup de méfiance. Il faut s’assurer de bien expliquer les projets, et il y a une responsabilité qui revient à Hydro-Québec.

Ian Lafrenière s’engage malgré tout à respecter la volonté des communautés concernées. Les gens veulent que ça se fasse en respectant leur conviction.

Des visions multiples

En ce qui a trait à la protection du caribou forestier, dossier cher à la communauté de Pessamit, là encore le dossier serait épineux.

La stratégie de protection du caribou forestier et montagnard devait être déposée par Québec au printemps. Les feux de forêt ont cependant joué les trouble-fêtes et ont forcé le gouvernement à revoir son plan.

Le fédéral menaçait depuis un bon moment de faire fi des compétences de la province et d’intervenir dans le dossier si Québec ne progressait pas rapidement, avant de renoncer à son ultimatum le mois dernier.

Ian Lafrenière estime que l’enjeu n’est pas simple à résumer, notamment parce que les intérêts de certaines communautés autochtones seraient contradictoires.

Ouvrir en mode plein écran La communauté de Pessamit souhaite qu'un aire protégée soit érigée dans le secteur du Pipmuacan afin de protéger les dernières hardes de caribous qui le traversent. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Les Hurons-Wendats chassent davantage l’orignal que le caribou, et la protection du caribou pourrait avoir une influence sur tout ça , avance-t-il.

Il y a aussi des communautés qui sont impliquées dans la foresterie, comme à Mashteuiatsh par exemple.

Le ministre souhaite parvenir à une solution grâce aux connaissances autochtones.

Il s’engage, dans tous ces dossiers, à respecter la volonté des communautés concernées. Il s’attend à pouvoir régler certains d’entre eux dans un futur rapproché.