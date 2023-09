Dans les écoles de la Division scolaire Seven Oaks, à Winnipeg, une rumeur a occasionné l’absence de plus de 1000 élèves des salles de classe, mercredi. Selon le directeur général de la Division scolaire, Brian O’Leary, il s’agit d’une « campagne de peur » motivée par la haine et l’intolérance.

La rumeur qui s'est répandue était que les écoles allaient distribuer de la littérature sexuellement explicite ce jour-là, ce qui est tout simplement absurde , affirme M. O'Leary

La majorité des élèves qui sont restés chez eux appartiennent à l'importante communauté sud-asiatique de la Division scolaire, selon les autorités. À travers les médias sociaux, certains membres de cette communauté ont exercé des pressions pour que les parents gardent leurs enfants à la maison, explique Brian O'Leary.

Les nombreuses absences ont eu lieu mercredi alors que des centaines de personnes participaient à des manifestations et contre-manifestations sur les politiques scolaires d’identité de genre et d’éducation à la sexualité, à Winnipeg, ainsi que dans plusieurs autres villes au Manitoba et à l’échelle du pays.

Des parents nous ont dit qu'ils préféraient envoyer leur enfant à l'école, mais que la communauté exerçait une pression sur eux , témoigne le directeur général.

Cela l'a incité à rédiger une lettre, en anglais, pendjabi et hindi, et à l'envoyer à tous les parents. Nous sommes préoccupés par le fait que des informations erronées pénètrent dans nos communautés et peuvent être à l'origine de troubles et de craintes au sein de la population , déclare M. O’Leary dans la lettre.

Ouvrir en mode plein écran La lettre envoyée aux parents de la Division scolaire Seven Oaks. Photo : Division scolaire Seven Oaks/Facebook

Dans sa lettre est inclus un lien vers le programme d'études du ministère de l’Éducation, afin de montrer aux parents ce qui est enseigné dans les 27 écoles de la division scolaire.

Publicité

Nous voulions corriger cette désinformation et faire savoir aux parents que leurs enfants nous manquaient vraiment et qu'ils avaient manqué une merveilleuse journée d'école , explique M. O'Leary.

Après avoir qualifié ces rumeurs de désinformation, le directeur général est revenu sur ses propos et estime qu’il s’agit d’un terme trop généreux.

Il serait plus juste de parler d'une campagne de peur , affirme-t-il.

La grande majorité des élèves absents mercredi étaient d’âge primaire. Les élèves plus âgés ont décidé pour eux-mêmes et sont allés à l'école, rapporte Brian O’Leary.

Les jeunes enfants ne voient pas les couleurs. Ils acceptent tout le monde. La haine s'apprend et, malheureusement, la haine est enseignée dans certains foyers , déplore-t-il.

Je pense que si nous laissons passer ce genre de choses, nous encourageons en quelque sorte un comportement qui, pour être franc, enseigne la haine aux enfants.

Nous sommes assez transparents sur ce qui se passe à l'école. Si vous avez une question, venez la poser. Les enseignants et les administrateurs sont toujours disponibles , affirme M. O'Leary.

Publicité

Il souhaite que les parents sachent que les efforts visant à réduire la haine sous toutes ses formes se poursuivront à la division scolaire.

Nous voulons que les enfants grandissent dans un monde plus doux et plus compréhensif. C'est notre travail envers la vérité et la réconciliation, c'est notre travail envers l'antiracisme et c'est notre travail contre l'homophobie , soutient-il.

La Division scolaire Seven Oaks compte environ 12 000 élèves répartis dans 21 écoles primaires et intermédiaires et six écoles secondaires.

Avec les informations de Darren Bernhardt