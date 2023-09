Les progressistes-conservateurs promettent 1600 nouveaux lits médicaux de sevrage

Le Parti progressiste-conservateur du Manitoba promet de financer l’ouverture de 1600 lits pour le traitement des dépendances dans les deux prochaines années en cas de victoire aux élections provinciales.

Cet investissement de 8,7 M$ permettrait de doubler le nombre de lits de traitement financés par le gouvernement dans l'ensemble du Manitoba.

Beaucoup d'entre nous connaissent quelqu'un qui a lutté et souffert d'une dépendance. Nous devons faire notre part pour soutenir ces Manitobains qui ont besoin d'aide , lance le candidat du Parti progressiste-conservateur pour Kirkfield Park, Kevin Klein.

En cas de réélection, le PC veut également investir 12,7 millions de dollars pour soutenir les organismes de soutien en santé mentale oeuvrant aux côtés des enfants.

De son côté, le Parti libéral du Manitoba veut s’attaquer aux problèmes rencontrés par les centres de soins pour aînés dans la province en cas de victoire aux élections provinciales.

Le parti veut permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps à domicile, et souhaite aussi offrir une couverture médicale plus large pour les soins de santé et les médicaments.

Ouvrir en mode plein écran En campagne électorale, le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a rencontré des ainés. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

Les libéraux du Manitoba veulent soutenir les personnes âgées vivant à domicile à travers leur stratégie en sécurité chez soi , qui prévoit jusqu’à 15 000 $ de subventions afin d’améliorer l’accessibilité des foyers.

La stratégie des libéraux doit permettre aux personnes âgées de maintenir leur autonomie.