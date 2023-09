Simon Croz poursuit sa bataille pour demeurer au Canada

La bataille de Simon Croz pour demeurer au pays se poursuit. Convoqué jeudi par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'ancien directeur du cinéma Paraloeil, à Rimouski, fait maintenant l'objet d'une mesure d'exclusion. Son passeport lui a été confisqué.

Lorsque je vais quitter le pays, je ne pourrai pas revenir pendant un an , explique-t-il.

Deux options s'offrent maintenant au Pistolois : quitter le Canada dans les 60 prochains jours ou demander un examen des risques avant renvoi. Il entend choisir la deuxième option.

On va me renvoyer en France. [Mais] admettons que je viens d'un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés ou si je crains pour ma vie, cette procédure-là consiste à évaluer ces risques. […] Ça va me faire gagner quelques mois , affirme Simon Croz.

C'est une procédure administrative. Je sais que cet examen de risques va être refusé, mais ça va me faire gagner du temps.

Le Français d'origine est sans revenus depuis plusieurs mois. Il a perdu son emploi en mai après avoir été incapable de renouveler son permis de travail. Une erreur administrative se serait produite lors du renouvellement, selon M. Croz.

Le député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, se dit déçu de la décision de l' ASFC .

L'élu interpelle donc à nouveau le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller. Il lui demande de régulariser le statut du Pistolois.

C'est le seul qui peut intervenir. Je lui demande d'avoir sa collaboration, son intervention de manière diligente. Actuellement, M. Croz est en situation de précarité , affirme le député fédéral.

On tourne en rond. On s'enfonce dans le labyrinthe administratif fédéral. M. Croz n'a pas l'impression d'avancer.

Ce n'est pas la première fois que Maxime Blanchette-Joncas intervient dans ce dossier. En août, il avait pris part à une mobilisation à Trois-Pistoles en soutien à M. Croz lors de laquelle une centaine de personnes s'étaient rassemblées.

Simon Croz espère lui aussi l'intervention du ministre Miller. Sa demande de résidence permanente est toujours en cours.

Une intervention ministérielle est possible pour faire avancer mon dossier, donc c'est sûr que la mobilisation, elle continue , conclut-il.

Avec les informations de Maude Rivard et d'Isabelle Damphousse