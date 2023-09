Le site ZuckHub.ca, bloqué par Meta, de nouveau fonctionnel

Les nouveaux liens d'articles de médias en provenance du site ZuckHub.ca ont été brièvement bloqués jeudi après-midi sur les plateformes de Meta. Le créateur de l’outil, Maxime Larrivée-Roy, n'a pas perdu une seconde à lancer sa riposte : en une heure, il a transféré le domaine sous le nom de ZuckLePlouc.ca.

Les utilisateurs et utilisatrices de l'outil peuvent encore se rendre sur le site ZuckHub.ca pour générer des URL d'articles partageables sur Facebook et Instagram, mais aussi sur le nouveau site ZuckLePlouc.ca.

À 14 h, en effectuant un test de partage d'article à partir de ZuckHub.ca dans une publication sur Facebook, par exemple, un message d’erreur s’affichait : Impossible de partager cette publication .

Ouvrir en mode plein écran Meta a commencé à bloquer les URL en provenance du site ZuckHub.ca le 21 septembre vers 14 h. Photo : Facebook

En réponse à la législation du gouvernement canadien, les contenus d’actualités ne peuvent pas être partagés , poursuivait le message.

Un porte-parole de Meta a indiqué à Radio-Canada que l’entreprise ne ferait pas de commentaire à ce sujet .

Un pied de nez à Meta

Le créateur du site, le développeur Maxime Larrivée-Roy, qui signe aussi la page satirique L'Actualité en mèmes, a lancé ZuckHub.ca mardi dans le but de faire un pied de nez à Meta.

Le fonctionnement va comme suit : on insère sur le site une URL d'un article d'un média – Radio-Canada, La Presse, Le Devoir ou autres – et le site génère un lien long et un lien court, qu'on peut ensuite partager sur Instagram ou Facebook.

Jeudi en fin d'avant-midi, ZuckHub.ca avait accueilli plus de 1500 articles qui ont été redirigés sur des sites de nouvelles pour quelque 115 000 consultations de ces liens.

Le développeur assure qu'il achètera d'autres noms de domaine pour continuer sa mission, en partenariat avec l'organisme de littératie numérique Crypto.Québec.

Le créateur compte offrir prochainement le code de son outil en accès libre sur la plateforme Github, afin d'inciter d’autres personnes à se lancer dans des initiatives du genre.