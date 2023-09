La halte routière de La Durantaye sera rasée et reconstruite

Témoin historique du développement du réseau autoroutier québécois dans les années 1960 et 1970, la halte routière de La Durantaye, à Saint-Michel-de-Bellechasse, ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Le bâtiment sera complètement détruit et remplacé par une infrastructure moderne et mieux adaptée aux besoins des usagers.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a publié jeudi un appel d’offres pour des services d'architecture liés à la construction d’une nouvelle halte routière sur l’autoroute Jean-Lesage (A-20), en direction est, entre les kilomètres 344 et 345.

Le contrat prévoit la démolition du bâtiment facilement identifiable par son revêtement caractéristique de bois brun, ses murs de pierre et ses installations que les adeptes du confort pourraient aisément qualifier de rudimentaires.

Ouvrir en mode plein écran La halte routière permanente de Villeroy, dans le Centre-du-Québec, donne un aperçu de ce à quoi ressemblera la future halte de La Durantaye. (Photo d'archives) Photo : Crédit : Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Les aménagements extérieurs existants (stationnement pour automobiles, trottoirs, mobilier urbain, etc.) vont également disparaître.

Publicité

Vocation maintenue

Le nouveau bâtiment comprendra notamment des blocs sanitaires, une salle d’allaitement, une aire de repos, une salle d’hygiène ainsi qu’une salle de toilette universelle et familiale . Le site comprendra en outre une aire de jeux extérieure pour enfants, un parc canin et des aires de pique-nique.

La vocation de halte routière permanente est conservée. Aucune offre commerciale (restauration, station-service, etc.) n’est prévue pour ce projet , peut-on lire dans l’appel d’offres publié par le MTMD .

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle halte routière de La Durantaye comprendra une aire de jeux extérieure. (Photo d'archives) Photo : Crédit : Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Le document ne précise pas de date pour le début des travaux, que ce soit pour la démolition de la halte existante ou pour la construction du nouveau bâtiment. Il mentionne toutefois que l’ouverture au public doit être réalisée avant la fin de l’année 2027.

Les coûts des travaux de construction sont estimés de 11 à 14 millions de dollars, avant taxes.

Publicité

La fin des cabanes brunes

En juin 2022, le ministre des Transports de l’époque, François Bonnardel, a dévoilé un Plan de modernisation des parcs routiers du Québec doté d’une enveloppe de 150 millions $.

Le plan consiste principalement en la reconstruction et le rajeunissement des haltes routières, devenues désuètes avec le temps et ne permettant plus de répondre aux besoins des usagers.

Ouvrir en mode plein écran Les haltes routières de type « cabanes brunes » vont progressivement laisser la place à des installations plus modernes. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

Aux dires du ministre, les bâtiments censés évoquer la mythique maison canadienne étaient devenus une source d’embarras.