Nouvelles bandes dans les arénas : Rouyn-Noranda veut de l’argent, Val-d’Or veut du temps

Les villes de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or sont disposées à répondre aux exigences de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et à installer des bandes et des baies vitrées plus sécuritaires dans leurs arénas.

L’idée a été lancée en 2019 par la LHJMQ, qui souhaite voir des bandes flex dans tous ses amphithéâtres, ce qui pourrait réduire le nombre de commotions cérébrales. Neuf des 12 arénas du circuit au Québec ne disposent pas de ces équipements.

À Rouyn-Noranda, la Ville a adopté un règlement d’emprunt de 600 000$ en décembre 2022 pour installer des bandes flex et des baies vitrées en acrylique à l’Aréna Glencore, dont les bandes actuelles ont atteint la fin de leur vie utile.

Mais avant d’aller de l’avant, le conseil municipal veut s’assurer d’obtenir un appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet spécifique.

Il existe des programmes de subventions qui peuvent couvrir plusieurs projets sportifs, mais on veut s’assurer que si on dépose une demande pour les bandes, ça ne nuira pas à d’autres projets comme le complexe sportif ou la toiture d’un autre aréna, par exemple, explique Samuelle Ramsay-Houle, mairesse suppléante de Rouyn-Noranda. On attend un retour très bientôt du ministère de l’Éducation, mais on est confiants.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Rouyn-Noranda assure que les bandes seront changées en 2024, mais il n’est pas impossible que l’idée des bandes flex soit écartée si l’aide de Québec n’est pas au rendez-vous.

On a bon espoir de pouvoir répondre aux exigences de la LHJMQ, ajoute Mme Ramsay-Houle. On sait que ce serait plus sécuritaire pour les joueurs. Mais on parle aussi d’un gros montant, qui pourrait s’approcher du million de dollars, pour ce type de bandes-là. On veut un programme qui va au moins compenser la différence. Si ce n’est pas le cas, il faudra peut-être changer pour des bandes régulières, mais on pense que ça va aller dans le bon sens.

Pas avant quelques années

À Val-d’Or, la Ville se dit aussi disposée à changer les bandes au Centre Agnico Eagle, mais le projet devra attendre quelques années. La mairesse Céline Brindamour rappelle que la Ville vient d’investir massivement dans la patinoire Bleu-Blanc-Bouge (5 M$) et l’Aréna Kiwanis (4 M$).

On se réjouit de savoir qu’il y a un programme qui pourrait défrayer les deux tiers des coûts, affirme-t-elle. On va y participer inévitablement et on va respecter les recommandations de la ligue pour la sécurité des joueurs. Mais on sait aussi qu’on ne sera pas les premiers à lever la main, parce qu’on vient juste de finir de gros projets.

Ouvrir en mode plein écran Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Selon la mairesse Brindamour, l’argent prévu par Québec sera toujours disponible dans trois ou quatre ans. Elle ajoute que d'autres villes de la LHJMQ ont des projets plus pressants qui pourront être priorisés. Elle se réjouit aussi de savoir que la ligue se fait moins insistante que par le passé sur cette question.

J’ai senti que le plus important pour la ligue était de s’assurer que toutes les villes allaient suivre ses recommandations, signale Mme Brindamour. Tout le monde est en faveur, mais certains ont besoin d’une petite pause financièrement. Quand j’ai demandé un peu de temps, ils [les dirigeants de la LHJMQ] n’ont pas mis de pression. Est-ce que ça va changer dans deux ou trois ans? Je ne sais pas.