La nation Siksika et les médecins de l’Alberta signent un accord contre le racisme

Un nouvel accord signé entre les membres de la nation Siksika et le Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta (CPSA) vise à lutter contre le racisme et les discriminations systémiques dans le secteur des soins de santé de la province.

Les représentants de la nation Siksika et le CPSA , l'organisme qui réglemente le corps médical en Alberta, se sont rencontrés mercredi au centre de santé et de bien-être de Siksika.

Les deux groupes ont signé un protocole d'entente qui définit les modalités de leur collaboration pour améliorer l'accès aux services de santé des populations autochtones.

Le protocole a été qualifié d' historique par les deux signataires, qui se sont engagés à intégrer les connaissances et les perspectives des peuples autochtones dans le cadre réglementaire du CPSA et à soutenir les efforts entrepris par la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Le bien-être des peuples autochtones sera garanti à travers le respect mutuel et l'égalité de statut que confère ce partenariat , peut-on lire dans un communiqué de presse du CPSA .

Ike Solway, président du conseil d'administration des services de santé de Siksika, estime que ce protocole d'entente constitue une étape importante dans la mise en place de changements concrets.

Renforcer [ces partenariats], c'est vraiment améliorer notre capacité à envisager l'avenir des générations futures , souligne-t-il.

Ike Solway espère que l'entente renforcera la compréhension mutuelle entre les signataires et créera un nouveau précédent de coopération entre les Albertains pour des soins de santé plus équitables.

Si nous parvenons à donner l'exemple, les municipalités et les grandes villes pourront s'en inspirer et dire :"voici un partenariat [et une] volonté de s'unir" , ajoute-t-il.

Un premier pas sur la voie de l'avenir

La nation Siksika et la CPSA travaillent de concert depuis l'année 2021. Toutefois, ce n'est qu'en mai 2022 que les deux groupes se sont rencontrés en personne pour discuter des difficultés d'accès aux soins de santé des peuples autochtones en Alberta.

Scott McLeod, directeur général du CPSA , affirme que l'organisation a la responsabilité d'agir en tant que principal acteur du système de santé de l'Alberta. Environ 12 000 médecins et auxiliaires médicaux sont inscrits auprès du Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta.

La CPSA a pour mission d'aider les médecins à fournir des soins professionnels de haute qualité [...] Ce qui signifie que nous avons une influence immédiate sur la pratique des médecins , souligne-t-il.

Le directeur de l'association reconnaît néanmoins qu'un seul protocole d'entente ne résoudra pas tous les problèmes.

Il s'agit de la première étape d'un très long voyage que nous entreprenons ensemble pour nous assurer que nous nous attaquons sérieusement au racisme et à la discrimination qui existent dans le système de soins de santé , affirme-t-il.

Scott McLeod indique que la poursuite de l'apprentissage et du travail effectué auprès du cercle consultatif autochtone de la CPSA contribuera à orienter les prochaines étapes de l'organisation.

Avec les informations de Kylee Pedersen