Plus de traverses pour le blitz de travaux à l’entrée des ponts

C’est la deuxième fin de semaine d’entrave sur le pont Risi, qui enjambe la rivière Chaudière à la sortie du pont Pierre-Laporte. À cause de travaux du 22 au 25 septembre, seules 3 voies sur 6 seront ouvertes à l'approche du côté de Lévis. La Société des traversiers du Québec (STQ) augmentera donc la fréquence des traverses entre les deux centres-villes.

Des départs rapides seront ajoutés des deux rives. Les navires quitteront simultanément les quais dès que la capacité des passagers admis à bord sera atteinte , relate la STQ par voie de communiqué.

La Société de transport de Lévis (STLévis) mettra aussi à contribution la navette Paquet qui relie des stationnements incitatifs au quai Paquet. Elle sera en service de 9 h 00 à 22 h 00 et passera à tous les 20 minutes.

Suite du blitz d’août

On remplace le tablier du joint de dilatation qui s'est brisé en mars 2022. Ce sont les mêmes travaux qu'on avait effectués au mois d'août, mais dans l'autre direction cette fois-ci , précise la porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Émilie Lord.

Ouvrir en mode plein écran Le 11 mars 2022, en début d'après-midi, une portion du joint du tablier du pont Risi a brisé. La pièce défectueuse a causé un accident au cours du même mois. Photo : Ministère des transports et de la Mobilité durable

Entre vendredi soir, 21 h, et lundi matin, 5 h, deux voies seront accessibles en direction nord et une seule en direction sud, à contresens à l’entrée du pont Pierre-Laporte sur la rive sud.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande aux automobilistes d’éviter le secteur et d’adapter leurs déplacements. On s'attend à une forte congestion dans le secteur. On demande aux usagers de modifier leurs habitudes, soit de reporter les déplacements qui pourraient être faits plus tard, soit de faire du covoiturage et de prendre le transport collectif ou actif , énumère la porte-parole.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Lors du premier blitz, on a eu une bonne réponse de la part de la population et il faut absolument avoir la même réponse cette fois-ci, si on veut s'assurer d'avoir des déplacements sécuritaires et fluides dans le secteur , poursuit-elle. La première phase de ces travaux a été effectuée du 18 au 21 août. Il n’y avait pas eu de bouchon majeur pendant la fin de semaine.