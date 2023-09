Après le Goncourt, Kevin Lambert en lice pour le Prix Médicis 

Le dernier roman de l’auteur québécois Kevin Lambert, Que notre joie demeure, fait partie des 32 œuvres en lice dans la première sélection du prix Médicis, qui sera remis le 9 novembre à Paris. Il y a deux semaines, le livre a aussi été sélectionné dans la première liste du prestigieux prix Goncourt.

Que notre joie demeure s’est taillé une place aux côtés de 14 autres œuvres de langue française, ainsi que 17 romans étrangers pour le prix Médicis. L'écrivain, qui a grandi au Saguenay et qui vit maintenant à Montréal, peut donc espérer mettre la main sur deux grandes distinctions de la littérature française au mois de novembre.

Que notre joie demeure, qui est publié aux Éditions Héliotrope, raconte les tourments d’une architecte de renommée internationale accusée d'accélérer l'embourgeoisement de Montréal.

Ce n’est pas la première fois que le travail de Kevin Lambert est remarqué outre-Atlantique. Son roman Tu aimeras ce que tu as tué a été finaliste au prix Médicis, en 2021, tandis que Querelle de Roberval a remporté le prix Sade – consacré à la littérature érotique –, en plus d’être sélectionné au prix Médicis et au prix Welper en 2019.

Le jury du prix Médicis est présidé cette année par Anne F. Garréta. Il est composé de Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Patrick Grainville, Frédéric Mitterrand, Andreï Makine, Pascale Roze et Alain Veinstein.

Les sélections finales seront annoncées le 18 octobre avant la remise des prix Médicis 2023 le 9 novembre, au restaurant La Méditerranée, à Paris.