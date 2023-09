L’école de Rivière-Saint-Jean est fermée depuis près de 20 ans. Cependant, sa fermeture définitive n’a pas été officialisée. Le centre de services scolaire (CSS) de la Moyenne-Côte-Nord convie la population du village à une consultation publique afin de discuter du sort de l’école.

Lors de cette rencontre le 17 octobre, la Municipalité partagera son désir d’acheter l’école, puisqu’elle occupe ses locaux depuis le départ des derniers élèves.

On peut aujourd’hui y trouver la bibliothèque, la maison des jeunes ainsi qu’un local pour les aînés.

Ça fait déjà plusieurs années que l’école est fermée et que la Municipalité investit dans cette infrastructure sans que ça soit à elle , affirme la mairesse, Josée Brunet.

Le conseiller municipal Alex Beaudin est d’avis que la transaction devrait bien passer auprès de la population. Peut-être que les gens vont nous dire qu’il était temps , pense-t-il.

Il a d’ailleurs fait partie de la dernière cohorte d’élèves, car l’école a fermé après sa sixième année.

Certains diraient qu’une école, c’est le cœur du village, mais on a appris à vivre [sans école]. On a développé des services dans cet établissement qui est un lieu rassembleur.

Les jeunes de la petite communauté font 15 kilomètres en autobus pour suivre leur cours à Longue-Pointe-de-Mingan. Cela apporte même certains avantages, selon lui.

Plutôt qu’aller à l’école où il n’y aurait que 15 élèves, ils peuvent avoir une vie sociale plus active, fréquenter les jeunes de la communauté d’Ekuanitshit et plus de profs peuvent leur enseigner, souligne-t-il.

Si plusieurs peuvent voir la fermeture d’une école comme un mauvais présage pour l’avenir d’un village, ce n’est pas le cas pour Alex Beaudin, qui travaille avec acharnement pour revitaliser sa communauté. On veut s’assurer de la survie du village. J’ai envie d’y passer mes vieux jours avec ma famille.

D’ailleurs, la population du village de 227 âmes a augmenté entre 2016 et 2021.