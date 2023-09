Une marche à Ottawa pour les femmes victimes de violence

La 43e marche annuelle « La rue, la nuit, les femmes sans peur! » est prévue à Ottawa jeudi soir.

Organisé par le Réseau d’événements pour femmes (RÉF) et par le Comité Réseau d’Ottawa (CRO), ce rassemblement a pour objectif de mettre fin aux violences, aux agressions à caractère sexuel, puis à soutenir les femmes qui en sont survivantes , comme on l'indique dans le communiqué du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) francophone d’Ottawa.

Les agressions sexuelles, c’est partout, bien au-delà des ruelles, des stationnements et des ascenseurs , rappelle la coordonnatrice communautaire au CALACS francophone d’Ottawa, Gabrielle Pelletier. C’est ici, c’est ailleurs, dans les maisons et les institutions, le jour comme la nuit.

D’après les données du CALACS francophone d’Ottawa, une femme est agressée sexuellement au Canada toutes les 17 minutes.

Selon Mme Pelletier, les gouvernements manquent de volonté politique et les organismes sont aux prises avec du sous-financement .

Brisons le silence, pas les femmes. Pas une de plus.

Par cette marche, le CALACS francophone d’Ottawa lance un appel à l’action avec une pensée particulière pour les femmes issues de communautés marginalisées .

Les obstacles à l’égalité sont nombreux, mais c’est en continuant de se solidariser que nous pouvons nous appuyer les unes sur les autres et redonner le pouvoir à celles qu’on a isolées, marginalisées, silencées , poursuit le communiqué du CALACS francophone d’Ottawa. Les groupes de femmes sont déterminés à agir tant qu’il le faudra.

D'autres détails suivront.