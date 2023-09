La Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité au travail (CNESST) a publié son rapport sur le décès d’un travailleur survenu le 19 octobre 2022 sur la ferme Norlou, à Saint-Luc-de-Vincennes.

L’enquête de la CNESST a permis d’établir les circonstances de l’accident. Le travailleur étranger préparait des rations alimentaires pour les vaches à l’aide d’un mélangeur, lorsqu’il a été entraîné par une vis sans fin en mouvement. Il a ouvert la porte de déchargement pour nettoyer le pourtour de la porte alors que l’appareil était en marche.

La CNESST a identifié deux causes pour expliquer l’accident. Dans son rapport, on peut lire que le travailleur a été entraîné dans le mélangeur par la palette de la vis sans fin en mouvement et a été écrasé contre la paroi de l’équipement. L’identification des risques liés aux pièces en mouvement auxquels a été exposé le travailleur a été déficiente. L’accès à la vis en mouvement n’était pas identifié et protégé .

Le propriétaire de la ferme Norlou s’était d’ailleurs conformé dès le lendemain de l’accident.

Prévenir les risques

Le rapport de la CNESST sera envoyé à des organisations susceptibles de pouvoir sensibiliser leurs membres au sujet des mesures de sécurité à observer sur les exploitations agricoles. L’Union des producteurs agricoles et les Producteurs de lait du Québec ont obtenu une copie du rapport à diffuser à leurs membres.

Le directeur du Service de la prévention-inspection à la CNESST , Robert Larouche, souhaite que les producteurs agricoles se questionnent sur les différents risques présents sur leur ferme.

On retrouve des pièces en mouvement, du travail en hauteur, du travail avec les animaux, on a les gaz qu’on peut avoir dans les silos. Ce sont des milieux qui n’ont pas nécessairement de ressources et qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Robert Larouche précise qu'il est certain que les producteurs agricoles en ont beaucoup, mais il doivent travailler en partenariat avec leurs travailleurs pour identifier les risques .