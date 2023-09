Voir le Saint-Laurent comme entrée maritime de l’Amérique du Nord

La Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) trace un premier portrait d'une industrie maritime québécoise à la fine pointe de la technologie.

L'État du transport maritime au Québec a été produit à l'aide des données colligées par le système d'information maritime mis sur pied en 2016 par les deux organisations, la SODES et le centre de recherche appliqué Innovation maritime (IMAR).

C’est un outil d'aide à la décision, donc un portrait statistique de l'industrie maritime, mais qui permet également d’intégrer des applications d'intelligence artificielle, dans un but d'être beaucoup plus efficient et efficace en termes d'opérations, qu'elle soit maritime ou encore portuaire , explique Mathieu St-Pierre, pdg de la SODES .

L’idée de créer une base de données maritime a émergé, après qu'en 2000, le gouvernement canadien ait pris la décision de cesser de collecter et de partager ces données à l’industrie et à la population.

Ouvrir en mode plein écran Le président directeur général de la SODES explique que le document aidera à prendre ou à orienter les décisions sur le transport maritime. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il affirme que le nouveau rapport est un incontournable pour évaluer la progression des ports et ainsi servir de base pour les décisions politiques relatives au transport maritime.

On voit vraiment que sur un portrait statistique, le Saint-Laurent a tous les atouts pour être la véritable porte d'entrée maritime nord-américaine.

Par exemple, à l’aide de cet outil, on peut voir qu’en 2023, probablement que le port de Sept-Îles va être parmi les plus importants ports exportateurs du Canada, seulement avec le minerai de fer , explique le pdg .

Il ajoute que le rapport indique que le port de Gaspé a connu une augmentation d’activité de 36 % entre 2021 et 2022. Et que l’activité du port de Gros Cacouna est en hausse de 44 %. Ce qui devrait aider à orienter les décisions d'investissement.

Le gouvernement du Québec s'est doté d'une première stratégie maritime assez récemment, en 2015. Un outil tel que celui-ci [la base de données] devient extrêmement pertinent pour prendre des décisions adéquatement informées , déclare M. St-Pierre.

La Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) est un OBNL créé en 1985 par le géographe Hugues Morissette. Son mandat est de fédérer les investissements et le développement des acteurs maritimes du Québec, mais aussi d’assurer une cohésion dans la compréhension des attentes, des besoins et des préoccupations des différentes parties prenantes du domaine maritime au Québec, des Îles-de-la-Madeleine jusqu'à Montréal.

Il cite l’exemple d’il y a quelques années où l'ensemble du gouvernement prenait pour acquis qui avait environ 120 millions de tonnes de marchandises transbordées annuellement dans les ports québécois.

On s'est rendu compte avec l'État sur le transport maritime qu’on n'était pas à 120 millions de tonnes, mais davantage à 150 millions de tonnes , explique-t-il. Le fait qu'il y a un écart de 30 millions de tonnes entre la perception gouvernementale et la réalité fait en sorte que la gestion des infrastructures maritimes et terrestres doit s'adapter en conséquence.

Ouvrir en mode plein écran Le document permet d'évaluer la quantité de marchandises transbordées dans chaque port du Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La SODES et l' IMAR souhaitent que le rapport État du transport maritime devienne une publication annuelle afin d’orienter les décisions politiques à l’aide de données réelles et fiables plutôt que sur des estimations, souligne M. St-Pierre.

Publicité

Le rapport et rédigé de façon à ce que l'amateur s'y retrouve autant que le professionnel , explique-t-il. D'après M. Saint-Pierre, le novice peut y retrouver une introduction complète au transport maritime dans le Saint-Laurent et une foule d'informations sur chacun des ports de la province. Le professionnel, quant à lui, peut se plonger dans des tableaux statistiques pointus qui l'informent sur tout ce qui touche aux enjeux logistiques, industriels, économique, énergétiques et environnementaux qui touchent le secteur.

Mathieu St-Pierre déclare que la pandémie a démontré plus que jamais qu'on vit dans une économie mondiale. Le besoin de données fiables est d'autant plus nécessaire pour se positionner sur l'échiquier mondial , affirme-t-il.

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 2020 estime qu'environ 80 % des biens de consommation achetés dans les pays occidentaux ainsi que 70 % de la production mondiale de pétrole sont expédiés par voie maritime.