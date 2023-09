Le soutien des proches dans la poursuite des études mis de l’avant par une campagne

L’organisme Action Réussite Abitibi-Témiscamingue lance une campagne intitulée Cultivons leur potentiel pour faire valoir l'importance de l'entourage dans la réussite éducative d'une personne.

Le lancement avait lieu mercredi soir à Ville-Marie devant plusieurs partenaires locaux.

La première phase de la campagne présente le parcours d'un jeune homme originaire du Témiscamingue, bientôt diplômé d'un baccalauréat en génie électrique après plusieurs détours dans sa vie scolaire et professionnelle. Dans la vidéo et l’article de blogue, on peut voir les rôles que tiennent sa conjointe, sa mère, son enseignant et son employeur dans son cheminement scolaire.

L’histoire de Samuel Gagnon illustre bien la nécessité du soutien des proches, selon Marie-Claude Lacombe, directrice générale d'Action Réussite.

La réussite éducative, ce n’est pas seulement le rôle de l’école, c’est le rôle de toute une communauté.

Qu’on soit parents, enseignants, employeurs, oncles, tantes, grands-parents, tout le monde doit porter attention à ce que le jeune vit à l’école et aussi comment il perçoit son avenir. Notre rôle, c’est de les accompagner tout au long de leur vie , ajoute Mme Lacombe.

Plusieurs acteurs du milieu de l'éducation se sont réuni mercredi soir à Ville-Marie pour le lancement de la campagne «Cultivons leur potentiel».

Deux autres portraits de personnes de l’Abitibi-Témiscamingue sont prévus à cette campagne qui s’échelonnera sur trois ans.

Des kilomètres à parcourir et des emplois attrayants

Les études supérieures peuvent représenter un défi supplémentaire pour les jeunes de la région. En plus des longues distances à parcourir pour se rendre au cégep ou à l'université, Marie-Claude Lacombe rappelle que le marché du travail peut être tentant pour un jeune.

On est une région ressources, c’est donc facile de quitter l’école tôt pour s’en aller sur le marché du travail. On a accès à des emplois avec peu de qualifications, alors, c’est ça l’idée derrière la campagne. C’est de faire que l’éducation devienne une de nos valeurs qui fait partie de notre ADN , mentionne-t-elle.

Le comité local en persévérance scolaire du Témiscamingue réalise entre huit et dix projets par année pour faire rayonner la persévérance et la réussite éducative, souligne l'agente de projet Valérie Lalonde.

La MRC de Témiscamingue est la plus éloignée d’un cégep, avec une distance moyenne de 130 kilomètres. Valérie Lalonde, agente de projet en persévérance scolaire au Témiscamingue, en sait quelque chose.

C’est que les jeunes doivent s’exiler, aller à Rouyn-Noranda. Pour les familles aussi, il faut avoir les moyens d’envoyer nos enfants aux études à l’extérieur, donc ça amène une contrainte , constate Mme Lalonde, qui a elle-même dû prévoir le coup pour son enfant.

Valérie Lalonde souligne la présence du Centre Frère-Moffet, qui offre de la formation professionnelle aux adultes à Ville-Marie.

Action Réussite Abitibi-Témiscamingue a reçu un soutien financier de près de 100 000$ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour déployer cette campagne visant à valoriser l’éducation.