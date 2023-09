Une année difficile pour La Mission d’Ottawa

La Mission d’Ottawa dévoilait, jeudi, son rapport annuel d’activités. Si ses dirigeants sont toujours aussi passionnés, ils doivent cependant composer avec la fatigue des employés, un taux de roulement élevé, et une grande pression sur la myriade de services offerts par l’organisme.

On aimerait toujours pouvoir dire dans notre rapport annuel que la situation s’est améliorée, mais malheureusement, ce n’est pas le cas , lance le président-directeur général de La Mission d’Ottawa, Peter Tilley.

C’est la faim qui accable d’abord les bénéficiaires du refuge établi depuis 1906, rue Waller, à Ottawa. Avant la pandémie, nous servions 495 360 repas par an. L’année dernière, nous en avons servi 1 057 489 , poursuit M. Tilley.

Le refuge a aussi distribué quelque 51 000 sacs de provisions aux citoyens moins nantis et logé quelque 177 hommes chaque nuit.

Peter Tilley, président-directeur général de La Mission d'Ottawa

Fait à noter, Peter Tilley souligne en entrevue la qualité du Conseil de ville d’Ottawa, le groupe de conseillers municipaux le plus dédié que j’ai vu depuis que j’occupe mon poste .

Le maire Mark Sutcliffe est dans le coup. Voilà un groupe de personnes qui cherchent des solutions! s’enthousiasme M. Tilley.

Le problème, selon lui, relève des deux autres paliers de gouvernement, surtout en matière de logement.

Nous devons faire mieux. Nous devons arrêter de nous dire que nous avons besoin de plus de logements et nous tourner vers les trois paliers de gouvernement et trouver des solutions à la crise du logement , poursuit M. Tilley.

Ils doivent arrêter de nous dire qu’ils comprennent. Ils doivent nous dire qu’ils comprennent et voici le plan!

Des solutions créatives à des besoins en augmentation

En marge de la conférence de presse de La Mission d’Ottawa, jeudi, la directrice des dons majeurs de l’organisme, Sylvie Corbin, a souligné que son budget est constitué à 70 % de dons. Celle-ci raconte être entrée en poste lors de la première semaine de la pandémie de COVID-19.

Lorsque la pandémie a frappé, on a pris une grande respiration. On s’est dit : "Mais qu’est-ce qui va arriver?" , se rappelle Mme Corbin.

Elle s’est réjouie de voir, par la suite, que le nombre de dons et leur ampleur ont augmenté pendant la pandémie, mais pour un temps seulement.

Ça a été une période de croissance. [...] Les gens ont répondu à l’appel. Quand on regarde [la situation] à Ottawa présentement, il s’agit juste de se promener dans les quartiers du centre-ville. On voit ce qui se passe dans notre communauté. Des gens ont été frappés de façon incroyable par la pandémie , souligne-t-elle.

Les camions de La Mission d'Ottawa sont entièrement financés par les donateurs de l'organisme. (Archives)

Résultat : un nouveau programme a été lancé, financé entièrement par les dons du public. Aujourd’hui, deux camions sillonnent les rues de la région dans 35 communautés.

Au départ, [le programme] comptait un camion et cinq arrêts servant 500 repas par semaine, puis on est passé à deux camions et 35 arrêts servant plus de 7000 repas hebdomadaires , souligne l’organisme par voie de communiqué.

On voit beaucoup d’enfants dans ceux qui font la file, des gens qui sont sur un revenu fixe de 1800 $ par mois. Quand on parle d’un loyer moyen de 2100 $ par mois à Ottawa, les gens n’arrivent pas.

De nombreux clients nous ont dit qu’ils ont faim jusqu’à l’arrivée du camion; d’autres, que notre camion les aide à nourrir leur famille depuis que le coût des produits d’épicerie a tellement augmenté , se désole le chef cuisinier de La Mission d’Ottawa, Ric Allen-Watson.

L’organisme offre une panoplie de services à ses bénéficiaires, parmi lesquels une clinique dentaire opérée à 100 % par des dentistes bénévoles, un soutien spirituel et une clinique médicale. Nos services sont vraiment orientés vers leurs besoins spéciaux , note Sylvie Corbin.

Mais malheureusement, l’organisme ne réussit pas à répondre à toutes les demandes.