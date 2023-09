À Toronto, Peter Nygard a plaidé non coupable jeudi à l'ouverture de son procès juste avant que ne débute la sélection du jury. L'homme d'affaires de 82 ans fait l'objet de cinq chefs d'agression sexuelle et d'un chef de séquestration en Ontario contre cinq plaignantes pour des faits reprochés qui remonteraient à plus de 20 ans.

La sélection des jurés a finalement commencé après deux reports en autant de semaines. Près de 300 citoyens étaient présents dans la salle d'audience du palais de justice du centre-ville, la plus grande au pays.

Les citoyens entendront toute la journée les directives du juge Robert F. Goldstein, de la Cour supérieure de l'Ontario, avant d'être séparés en petits groupes. Ils seront interrogés par la Couronne, par la défense et par le magistrat.

L'objectif consiste à s'assurer que le jury de 12 personnes et de deux suppléants soit impartial et dénué de préjugés.

Le magistrat leur a expliqué les grands principes de justice qui régissent un procès criminel au pays. Nous ne sommes pas en Iran ni en Corée du Nord mais dans un État de droit où un accusé est jugé par ses pairs et non par un gouvernement , leur a-t-il dit.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien quartier général de Peter Nygard à Toronto, où les faits allégués se seraient produits. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / CBC

Assis à côté de ses avocats, Peter Nygard était entré dans le prétoire en fauteuil roulant, vêtu d'un costume noir sans cravate.

L'homme d'affaires, qui paraissait frêle, portait des lunettes de soleil, visiblement incommodé par l'éclairage. Son avocat, Brian Greenspan, avait demandé au juge que son client soit autorisé à porter des verres fumés à cause de sa vue.

Peter Nygard est en détention préventive dans une des prisons provinciales de Toronto depuis son transfert en Ontario du Manitoba.

Ouvrir en mode plein écran Brian Greenspan est un des deux avocats de Peter Nygard dans ce procès. Photo : Radio-Canada

Un juge de paix de Toronto a refusé en janvier 2022 de le libérer sous caution pour des raisons qui sont frappées d'un interdit de publication dans cette affaire.

L'interdit sera levé lorsque les 12 jurés amorceront leurs délibérations, à la fin des audiences. La presse pourra alors divulguer tout ce qui a été entendu lors des procédures judiciaires antérieures.

La semaine dernière, la Couronne a réduit de 11 à 6 le nombre d'accusations auxquelles le Manitobain fait face et de 8 à 5 celui des plaignantes pour des raisons qui n'ont pas été indiquées.

La sélection du jury pourrait durer deux jours. Les audiences débuteront en principe mardi. Le procès devrait durer jusqu'à la fin novembre.

Il s'agit du premier de trois procès que Peter Nygard devra subir au Canada avant son extradition aux États-Unis.