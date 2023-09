Le Centre d’expertise Nutshimit-Shipeku à Sept-Îles (CENS) est l’aboutissement de cinq ans de travail entre le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) et de l’Institut nordique de recherche en environnement et santé au travail (INREST).

Le centre Nutshimit-Shipeku, qui se traduit par Forêt-Fleuve, développera une expertise scientifique en conjuguant science et savoirs traditionnels.

Ouvrir en mode plein écran Une pointe de flèche et une loupe représentent l'union de la tradition et de la modernité dans le logo du centre Nutshimit-Shipek. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

On a tendance à avoir des centres d'expertise à l'extérieur des communautés. Ici, ça va être développé dans la communauté, avec des scientifiques, des aînés, des stagiaires et des biologistes , fait savoir le chef Mike McKenzie.

Publicité

Cette expertise en biodiversité et en environnement permettra le développement d’outils adaptés aux besoins de la communauté autochtone.

Par exemple, en étudiant les impacts des changements climatiques sur la biodiversité du fleuve Saint-Laurent, en inventoriant les caribous et en veillant à l’aménagement durable du territoire du Nitassinan, ITUM acquerra une plus grande autonomie dans la protection de son territoire.

On a besoin de techniciens, de main-d'œuvre pour faire de l'échantillonnage et de la cueillette pour le développement pharmaceutique et le savoir médicinal, annonce la directrice générale de l' INREST, Julie Carrière.

Ouvrir en mode plein écran Julie Carrière, la directrice générale de l'INREST, souhaite attirer de jeunes scientifiques dans la région. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Le CENS permettra aussi d’assurer une relève et d'inspirer les prochaines générations.

Un centre d’interprétation de la rivière Moisie est prévu, tout comme l'accueil et le mentorat des chercheurs et des stagiaires innus et autochtones.

On voudrait un bureau satellite au centre de formation des adultes. On pourrait montrer ça aux jeunes, stimuler l'intérêt des enfants pour l'environnement, ajoute Mike McKenzie.

Ouvrir en mode plein écran Mike McKenzie veut que cette nouvelle expertise leur permette d'être prêts à toutes les éventualités. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne-Jourdain, se réjouit elle aussi de ce projet conjoint. Cette initiative part de la baie de Sept-Îles qui a été si généreuse pour nos ancêtres, et [nous permet] de cumuler du savoir.

C’est une initiative de Uashat mak Mani-utenam, mais le chef McKenzie invite toutes les autres communautés de la Côte-Nord à se joindre au projet.

D'après les informations de Catherine Gosselin