La jeune pousse OpenAI a dévoilé mercredi DALL-E 3, la plus récente version de son outil de conversion de texte en image, maintenant branché à son robot conversationnel ChatGPT.

Les utilisateurs et utilisatrices peuvent saisir une demande d'image et y apporter des modifications par le biais de conversations avec ChatGPT.

DALL-E 3 peut traduire des demandes nuancées en images extrêmement détaillées et précises.

L’outil comportera davantage de filtres, d’après OpenAI, tels que la limitation de sa capacité à générer des contenus violents, pour adultes ou haineux.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

DALL-E 3 dispose également de mesures d'atténuation pour refuser les demandes d'images d'une personnalité publique par son nom, ou celles qui demandent des images dans le style d'un artiste vivant.

Les créateurs et créatrices pourront également refuser que leur travail soit utilisé pour former de futurs outils de conversion de texte en image, selon ce qu’a précisé l’entreprise.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

DALL-E 3 sera offert aux personnes abonnées à ChatGPT Plus et Enterprise dès octobre.

Publicité

Un milieu de plus en plus compétitif

OpenAI compte une concurrence féroce dans l’arène des IA génératives d’images à partir d’entrées textuelles. Parmi ses adversaires, on compte Tongyi Wanxiang d'Alibaba, Midjourney et Stability AI, qui continuent d'affiner leurs modèles.

Toutefois, les images générées par l' IA suscitent plusieurs inquiétudes. En août, un tribunal de Washington D.C. a jugé qu'une œuvre d'art créée par l' IA sans aucune intervention humaine ne pouvait être protégée par le droit d'auteur en vertu de la législation américaine.

OpenAI fait également l'objet de plusieurs litiges. Un groupe professionnel d'autrices et d’auteurs américains a récemment intenté une poursuite contre Sam Altman, tête dirigeante d’OpenAI, au nom d’écrivaines et d'écrivains tels que John Grisham et le romancier de Game of Thrones George R.R. Martin, accusant l'entreprise d'avoir illégalement entraîné son robot conversationnel ChatGPT sur leurs œuvres.