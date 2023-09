Des municipalités rurales veulent être entendues par le prochain gouvernement du Manitoba

Des représentants de municipalités rurales du Manitoba espèrent que leurs préoccupations, comme la rénovation des infrastructures, les places en garderie ou la santé dans leurs localités, seront entendues par le prochain gouvernement provincial.

Au sud de Winnipeg, le maire de Saint-Pierre-Jolys, Raymond Maynard, assure que la municipalité s’agrandit tout le temps . Il espère que le gouvernement qui sera porté au pouvoir par les Manitobains le 3 octobre prochain sera généreux envers les petites communautés.

On aura besoin d’octrois. Il y aura toujours des chemins à arranger, des choses d’infrastructure , explique le maire.

Raymond Maynard craint que les financements provinciaux ne soient pas à la hauteur de la croissance de la population. On a une liste d’attente de 160 [enfants] pour les garderies de Saint-Pierre. On a besoin de plus, ça aiderait les municipalités comme la notre.

Un problème que relève aussi le préfet de la municipalité rurale de Salaberry, Darrel Curé. Notre garderie à Saint-Malo est pleine. Je me suis fait dire que toutes les garderies dans la région sont pleines , insiste-t-il.

Un entretien nécessaire

Dans la municipalité rurale de Montcalm à la frontière avec les États-Unis, le préfet Paul Gilmore espère que le prochain gouvernement poursuivra l'investissement dans les infrastructures.

Habituellement, on a beaucoup de dégât à cause des inondations. On a encore des réparations à faire depuis la dernière. On espère finir ça l'année prochaine , fait savoir Paul Gilmore.

Le préfet de la municipalité de Montcalm, Paul Gilmore. (archives) Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Il souhaite également que le futur gouvernement s'attaque au problème des fossés de drainage qui sont envahis de mauvaises herbes à certains endroits.

La province semble ne pas prendre soin de ces systèmes-là comme il devrait. On aimerait une amélioration, c’est un gros problème , ajoute-t-il.

Santé et logement

Du côté de la municipalité rurale de Sainte-Anne, au sud-est de Winnipeg, le préfet Richard Pelletier assure que la santé constitue l'enjeu majeur de cette élection.

Je pense qu'il faut se demander qui va le mieux nous représenter pour nous protéger et prendre soin de nos gens plus âgés et malades , estime le préfet de Sainte-Anne.

La population de la municipalité est grandissante. Richard Pelletier pense donc qu’il est essentiel d'accroître l'offre de services à l'Hôpital Sainte-Anne.

Une demande répétée par le maire Raymond Maynard pour le centre médical à Saint-Pierre-Jolys et par le préfet Paul Gilmore pour le centre médical Boundary Trails. Il y a encore des retards , souligne ce dernier.

Les deux dirigeants municipaux en appellent à plus de financement pour répondre aux besoins des habitants.

L'Hôpital Sainte-Anne, au Manitoba. Photo : Google Street View

Dans la municipalité rurale de La Broquerie, le préfet Ivan Normandeau souhaite voir plus de financement alloué au logement.

Pour les locataires surtout, le logement devient un très gros enjeu dans les petites municipalités et on espère que le financement va être approprié pour nos développeurs , souligne-t-il.

D'après lui, La Broquerie a également un projet d’aréna local et de station d’épuration dans les trois ou quatre prochaines années, pour lesquels du financement sera nécessaire.

Avec les informations d’Abdoulaye Cissoko