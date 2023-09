L’enquête publique sur la mort de la policière Maureen Breau, survenue à Louiseville en mars dernier, débutera en février 2024 à Trois-Rivières

Seize jours étalés sur quatre semaines ont été prévus au palais de justice de Trois-Rivières. Les audiences doivent prendre fin le 21 mars 2024.

La coroner Géhane Kamel a été mandatée pour présider cette enquête qui a pour but d’identifier les facteurs contributifs à ceux-ci et de formuler, le cas échéant, des recommandations pour mieux protéger la vie humaine , peut-on lire dans l'avis d'audiences. Elle sera assistée des procureurs Catherine Bourque et Pierre-Olivier Bilodeau.

Géhane Kamel avait notamment présidé l’enquête sur la mort de Joyce Echaquan qui s’était aussi déroulée à Trois-Rivières.

Maureen Breau est morte le 27 mars dernier lors d’une intervention policière dans un logement de Louiseville. Le suspect, Isaac Brouillard-Lessard, souffrant de problèmes de santé mentale et ayant de lourds antécédents judiciaires, a poignardé la sergente avant d’être abattu par des policiers arrivés en renfort. L’enquête se penchera aussi sur la mort de l’homme de 35 ans.

La policière de la Sûreté du Québec (SQ) était à ce moment-là première policière en 33 ans à mourir violemment dans l’exercice de ses fonctions.

Le drame a provoqué la consternation dans le milieu policier québécois et a mené à une mobilisation pour un meilleur encadrement des personnes remises en liberté ayant un passé connu de violence ou de troubles mentaux.

Près de 24 000 personnes ont signé une pétition sur le site de l’Assemblée nationale en ce sens, initiée par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Le gouvernement Legault n’y a toutefois pas donné suite.

Les funérailles de Maureen Breau, 43 ans, ont été célébrées au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières, le 13 avril. Des milliers de policiers du Québec et d’ailleurs en Amérique du Nord étaient présents et ont participé à un imposant cortège dans les rues de la ville.