Le complexe chromosome Y complètement séquencé

Le chromosome Y, présent uniquement chez l'homme, a été complètement séquencé, a annoncé le consortium Telomere to Telomere (T2T) associé à l’Institut américain de recherche sur le génome humain (NHGRI).

La nouvelle séquence, qui comble des trous sur plus de 50 % de la longueur du chromosome Y, met en évidence des caractéristiques génomiques importantes ayant des implications sur la fertilité, comme la production de spermatozoïdes , explique dans un communiqué la bio-informaticienne Arang Rhie, première auteure des travaux publiés dans la revue Nature (Nouvelle fenêtre) (en anglais) le 23 août.

Cette percée intervient quelques mois seulement après que T2T eut annoncé le séquençage complet et sans trou du génome humain, ajoutant les 8 % qui restaient à cartographier.

Ouvrir en mode plein écran L'ADN d'une personne est porté par ses chromosomes. Photo : iStock

Repères L’ensemble du matériel génétique d’une personne est porté par son ADN situé dans les 23 paires de chromosomes hérités de ses parents biologiques.

Chaque parent fournit un chromosome à chaque paire. Un enfant reçoit ainsi 46 chromosomes (44 autosomes et 2 chromosomes sexuels) de ses parents.

Les 22 premières paires sont identiques, mais la 23e est différente, puisqu’elle est composée des chromosomes sexuels.

Il en existe deux types : le X et le Y , qui contiennent respectivement les informations sur le développement des sexes féminin et masculin.

et le , qui contiennent respectivement les informations sur le développement des sexes féminin et masculin. La 23e paire des femmes est constituée de deux X , et celle des hommes d’un X et d’un Y .

Un mâle et son génome

S’il est le plus petit des chromosomes, le Y ne fut pas le plus simple à décrypter pour autant.

Tous les chromosomes comportent des régions répétitives, mais le chromosome Y représentait un défi particulier pour les technologies traditionnelles de séquençage en raison de sa structure exceptionnellement répétitive , note le professeur Simon Gravel du Département de génétique humaine de l’Université McGill, qui n’a pas participé à ces travaux.

C'était très difficile de le comprendre parce que tout s’y ressemble. C'était comme si on avait un casse-tête où toutes les pièces étaient blanches, alors que dans le reste du génome les pièces présentent plusieurs couleurs différentes plus faciles à assembler.

Un chaos organisé

Or, le travail de l’équipe de 100 scientifiques de T2T a permis de constater à quel point les répétitions sont organisées dans le Y.

Nous ne savions pas exactement ce qui constituait la séquence manquante. Cela aurait pu être très chaotique, mais au lieu de cela, près de la moitié du chromosome est constituée de blocs alternés de deux séquences répétitives spécifiques […]. Cela donne un beau motif, semblable à une courtepointe , observe Adam Phillippy, le grand patron du NHGRI.

Ce qui est très impressionnant dans ces travaux, c’est qu’ils ont découvert plein de façons par lesquelles le chromosome Y peut changer de façon très créative , s'enthousiasme pour sa part le professeur Gravel.

Il y a des duplications, il y a des choses qui disparaissent, il y a de multiples copies d’un même gène qui apparaissent, il y a des gènes qui s’inversent le long du génome. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui n’avaient jamais été mesurées avant, parce qu’il fallait développer la technologie nécessaire pour y arriver.

De nouvelles technologies

Pour réussir à séquencer complètement le chromosome Y, le consortium T2T a combiné de nouvelles technologies de séquençage de l'ADN aux plus récentes méthodes d'assemblage des séquences. Les connaissances acquises lors de la production du séquençage complet des 23 autres chromosomes ont également été profitables.

Les technologies utilisées dans ces travaux sont assez coûteuses, mais elles ont permis de mesurer tout le chromosome d'un coup ou en très peu de morceaux , affirme le professeur Simon Gravel.

Ainsi, pour revenir à l’image du casse-tête, c’est un peu comme si ces travaux donnaient l’accès à une image globale qui accompagne les pièces dans les teintes de blanc. Avec une image en référence, c’est devenu plus facile à reconstituer , indique le professeur.

Un chromosome particulier

Le Y contient beaucoup moins de gènes que les autres chromosomes. Et la raison est plutôt simple : il n’est présent que chez les hommes et ne peut donc pas contenir des informations génétiques essentielles aux deux sexes.

Si des gènes nécessaires à la constitution du corps humain n’étaient pas présents chez les femmes, ces dernières ne pourraient simplement pas vivre.

Donc, la plupart des gènes sur le chromosome Y sont reliés au développement et au fonctionnement des organes sexuels masculins.

Pour cette raison, s’il y a des gènes qui n’y fonctionnent pas comme ils devraient, on s'attend à ce qu’ils soient liés à la fertilité masculine , enchaîne le professeur Gravel.

La séquence complète du chromosome Y révèle ainsi des informations importantes qui serviront en recherche médicale puisqu’il possède, par exemple, une région (connue sous de facteur d’azoospermie) qui contient des gènes impliqués dans la formation des spermatozoïdes (spermatogenèse).

Son séquençage pourrait donc permettre d’analyser plus précisément la structure associée au facteur d'azoospermie et ses effets sur la production de spermatozoïdes.

Des impacts aussi sur le pangénome

Dans un article publié dans la même édition de la revue Nature (Nouvelle fenêtre) (en anglais), le Human Genome Structural Variation Consortium associé au NHGRI rapporte le séquençage de 43 chromosomes Y humains qui couvrent 182 900 ans d'évolution humaine et qui présentent une diversité considérable en termes de taille et de structure , notent les auteurs.

Ces travaux nous apprennent comment le chromosome Y a évolué à partir de son état original où il ressemblait au chromosome X, c’est-à-dire un grand chromosome contenant beaucoup de gènes qui a perdu au fil du temps beaucoup de ces gènes, des événements biologiques qui ont mené au Y actuel.

Ces travaux s’inscrivent dans la lignée de la publication en mai dernier du premier pangénome de référence. Un pangénome représente plusieurs génomes, mais contient le même nombre de gènes [qu’un génome individuel]. Il permet de distinguer les différents variants des gènes chez un certain nombre d'individus.

Dans le futur, ces travaux permettront de passer d’une seule séquence génomique de référence (actuellement) à plusieurs centaines. Celles-ci illustreront plus précisément les similitudes et les différences génétiques entre humains et pourront permettre, entre autres, de détecter plus facilement les mutations associées aux milliers de maladies héréditaires.

Le chromosome Y des Québécois

Le professeur Gravel et son équipe s’intéressent à l’évolution du chromosome Y dans la population québécoise. On s'intéresse aux données généalogiques pour comprendre les mutations sur le chromosome au fil du temps , dit le chercheur.

Par exemple, on analyse celui de plusieurs descendants d’un ancêtre fondateur français venu au Québec il y a 400 ans. En retraçant leur lignée jusqu'à ce fondateur et en regardant les différences entre ces individus, on peut essayer de mesurer le rythme auquel le chromosome Y change.

Les présents travaux représentent ainsi une mine d’or d’informations pour le professeur Gravel, qui espère bien les mettre à profit.

Ce que ces travaux nous fournissent, c’est une image du casse-tête à haute résolution. On pourra s’y référer pour comprendre, par exemple, dans les grandes cohortes, quelles sont les mutations qui peuvent causer l'infertilité , ajoute le chercheur.

Les prochains mois et les prochaines années seront donc très riches en enseignements. Il est possible que les découvertes se bousculent ou que l’on trouve que les choses sont encore plus compliquées qu’on pensait , résume Simon Gravel.