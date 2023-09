Un système de stockage automatisé en entrepôt pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

Face à la pénurie de main-d'œuvre et le taux de chômage le plus bas au Québec, les entrepreneurs de Chaudière-Appalaches doivent rivaliser d’audace pour continuer à être efficaces et à progresser. Stéphan Guay de Pièces d’auto Transit a décidé de prendre le taureau par les cornes dans son entrepôt de Lévis.

Acheté aux coûts de 8 millions de dollars, un système de stockage automatisé lui permet de se maintenir « au-devant de la parade ».

Ouvrir en mode plein écran Stéphan Guay est propriétaire et président de Pièces d'auto Transit. L'entreprise compte un entrepôt de 150 000 pieds carrés à Lévis en plus de 6 autres dans les Maritimes et l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Dès qu’on pose le pied dans l’entrepôt de Transit dans le parc industriel de Lauzon, on se sent bien petit.

150 000 pieds carrés de superficie, 40 pieds de hauteur de plafond, 2000 pieds linéaires de convoyeurs, 23 portes de garage, les chiffres ne donnent pas le vertige au président, c’est ici qu’on s'amuse , lance celui qui a pris les rênes de l’entreprise familiale alors qu’elle se trouvait dans une grange, en 1994.

Ouvrir en mode plein écran Près de 28 000 produits se retrouvent sur les tablettes de l'entrepôt de Transit à Lévis. Une centaine d'employés y travaillent. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran La grange où tout a débuté pour l'entreprise Pièces d'auto Transit. Le trois quarts de l'endroit servait aux opérations de l'entreprise. Photo : Courtoisie: Pièces d'auto Transit Album photo: TRANSIT

Le distributeur de 25 marques de pièces d’automobile a triplé la superficie de son entrepôt pendant la pandémie, et ce malgré la pénurie de main-d'œuvre.

On a encore beaucoup de potentiel dans notre industrie, il faut s’équiper pour être capable de livrer encore plus, de livrer plus rapidement , explique Stéphan Guay.

Il faut trouver une façon de grandir, mais pas en doublant nos employés parce qu’on ne sera pas capable de les trouver.

Avec des clients comme Amazon et plusieurs centaines de détaillants de pièces d’automobile partout au pays, l’entreprise s'est tournée vers un système de stockage automatisé d’origine norvégienne, l’AutoStore. Le nouveau système, une structure en forme de boîte haute d’une dizaine de mètres, se retrouve au milieu de la partie neuve de l’entrepôt et occupe 1000 pieds carrés d’espace.

Ouvrir en mode plein écran Le système de stockage automatisé compte 30 robots pour récupérer les produits dans les bacs. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran Les bacs de 8 pieds carrés peuvent recevoir jusqu'à 70 kilogrammes de produits. Plusieurs produits ne peuvent pas s'y retrouver à cause de leur dimension. Ils restent dans les traditionnelles tablettes de l'entrepôt. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran Le système de stockage automatisé se trouve au milieu de la nouvelle section de l'entrepôt. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran À la station de pige, les employés doivent prendre les items de la commande dans les bacs noirs et les placer dans un bac gris avec une étiquette pour être emballés. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier Album photo: TRANSIT 2

Au-dessus de l’AutoStore, un quadrillage révèle bon nombre de cases où 15 200 bacs noirs sont insérés. 4000 produits se retrouvent à l’intérieur de chaque bac, un nombre qui montera graduellement jusqu’à 10 000. 30 robots avec des roues circulent au gré des commandes pour récupérer les produits et les transporter jusqu’à la station de pige. De là, un employé prend dans les bacs les items de la commande et les regroupe. Une étiquette est apposée et la commande est envoyée pour être emballée.

C’est beaucoup plus facile et rapide , note Stéphan Guay.

Employé depuis 9 ans, François Lamontagne voit une différence majeure dans la cueillette des produits. Avant j’aurais fait [avec mon chariot élévateur] la rangée A, C, D et G, ça m’aurait pris 5 minutes, tandis que là, c’est 20 secondes pour la même commande.

On a un gain d’efficacité d’à peu près cinq fois plus versus la pige normale. Moins de trafic dans les rangées, moins de risques d'accidents, plus de facilité à préparer les commandes.

Le système de stockage automatisé libère par le fait même beaucoup d’espace dans l’entrepôt. On a libéré 30 % d’espace ce qui va nous permettre de ramener d’autres produits qu’on ne vend pas. Dans un entrepôt quand on voit de l’air, c’est de la perte d’espace, c’est des coûts , explique l’homme d’affaires.

Un risque calculé

Au bout de la chaîne de convoyeurs, Stéphan Guay prend une boîte emballée, ça s’en va en Caroline du Nord . Un chariot élévateur vient chercher la palette de bois remplie et l'emmène dans un camion prêt à partir. L’avantage c’est qu’on touche aux boîtes deux fois, à l’arrivée et à la fin, le reste c’est automatique.

Ouvrir en mode plein écran L'immense section de l'entrepôt où les boîtes des commandes pour les clients terminent leur course. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le système a coûté 8 millions $, un pari risqué qui rapporte aujourd’hui pour le président. Quand tu t'assois avec les comptables, il te disent "penses-y même pas." Par contre en affaires, il faut risquer. Cinq ans après on est plus que content, on est en avance sur nos compétiteurs, notre industrie.

L'expansion n'est pas terminée, l'entreprise a de l’espace disponible et souhaite encore tripler son nombre de bacs dans un avenir proche.

Recrutement

Le nouveau joyau de l’entreprise facilite même le recrutement. Un défi de taille dans la région puisque Chaudière-Appalaches a le taux de chômage le plus bas au Québec avec 2,6 % au mois d’août.