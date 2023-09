La municipalité de Clare a fait son appel d’offres pour trouver la meilleure soumission d’entreprise pour effectuer le grand projet de rénovation de près de 3 millions $ du Centre des anciens combattants à Saulnierville.

La modernisation du Centre des anciens combattants est nécessaire et bien méritée , a commenté Yvon LeBlanc, préfet de la Municipalité du district de Clare après l’annonce du financement en juillet 2023.

Le bâtiment est utilisé au quotidien par des résidents de la municipalité, et je suis certain que les rénovations plairont à tous ceux qui font bon usage de l'espace public.

La bâtisse a été construite comme Légion royale canadienne en 1972 puis rachetée par la Municipalité. La directrice du développement communautaire Pam Doucet est consciente que certaines personnes de la communauté trouvent les travaux coûteux, mais elle rappelle que l’endroit est très utilisé.

On a des gens qui utilisent la salle principale pour tout ce qu'on peut s'imaginer , dit-elle. On a les anciens combattants qui s'en servent pour diverses fonctions, le Festival acadien à beaucoup de ses activités et spectacles là. On a au-delà de 200 activités qui peuvent se passer là chaque année.

Ouvrir en mode plein écran Centre des anciens combattants à Saulnierville dans Clare sert à toutes sortes d'organisations dont Élections Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / René Godin

Cet investissement permettra de créer un environnement accessible pour les utilisateurs et de prolonger la durée de vie du bâtiment, tout en renforçant sa polyvalence et en améliorant son apparence globale.

Publicité

Les plans prévoient une nouvelle entrée avec rampe pour fauteuil roulant et un ascenseur à l’intérieur.

La nouvelle entrée va permettre que tout le monde rentre par la même porte , explique Pam Doucet. Et avec l'ascenseur, tu peux soit te rendre au niveau principal où sont la grosse salle communautaire, la cuisine et le bar et [...] tu vas aussi pouvoir descendre au soubassement, où sont le studio de danse et l'espace dédié aux anciens combattants.

Le revêtement extérieur du bâtiment sera refait et à l'intérieur, les toilettes et la cuisine seront rénovées. Un nouveau système de chauffage et de refroidissement sera aussi installé et les systèmes électriques et d’éclairage seront modernisés.

Ces améliorations devraient permettre de réduire annuellement la consommation d'énergie du bâtiment d'environ 31,9 %.

Ouvrir en mode plein écran Pam Doucet est la directrice du développement communautaire pour la Municipalité de Clare. Photo : Gracieuseté de la Municipalité de Clare

Il y a des gens qui croient qu'on va toutes démolir la bâtisse, ce n’est pas du tout ça , assure la directrice du développement communautaire. C'est vraiment la retaper avec une petite addition sur le devant, mais ça va vraiment changer le look.

Publicité

Au-delà de l’esthétique, de l’accessibilité et des rénovations écoénergétiques, certains des travaux doivent être faits pour que le centre puisse respecter le nouveau code du bâtiment.

On a encore des panneaux de bois sur les murs et ça ne passe pas , indique Pam Doucet. On va tout refaire les murs, les plafonds et la liste continue, il y a plein plein de choses qui vont se passer.

Le gouvernement du Canada fournit 80 % du 2,9 millions $ des coûts de rénovations et la Municipalité du district de Clare donne 20 % du montant, soit près de 590 000 $.

Les travaux pourront commencer une fois que la Municipalité aura choisi une des soumissions. Le but est que le Centre des anciens combattants puisse rouvrir en août 2024, à temps pour le Congrès mondial acadien.

Avec les informations de Colette Deveau