Décriminalisation des drogues : les municipalités enjoignent Victoria d’en faire plus

Au troisième jour du congrès annuel de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique, les élus locaux de la province ont adopté trois résolutions demandant à Victoria de renforcer le financement et la réglementation du programme pilote de décriminalisation des drogues, notamment en étendant les interdictions de possession et de consommation aux parcs et aux terrains de sport.

Les délégués présents au congrès à Vancouver ont voté pour demander à la province de financer immédiatement les services d'aide aux dépendances comme le traitement, la désintoxication, la prévention des surdoses et l'approvisionnement sécuritaire sur une base géographiquement accessible .

Les résolutions demandent également à la province d'augmenter le financement annuel de l’Institut de la justice de la Colombie-Britannique pour la formation de nouveaux agents afin de répondre aux besoins de la communauté.

Lors du discours d’ouverture du congrès, lundi, la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, avait demandé aux dirigeants locaux de faire preuve de patience à l'égard du programme de décriminalisation, affirmant qu'un plus grand nombre d'arrestations pour des drogues illicites ne permettra pas de résoudre les problèmes complexes de la dépendance.

Les lieux fréquentés par les enfants

Le débat le plus controversé lors du vote a porté sur la demande à la province de réglementer davantage la possession et la consommation de drogues illicites dans les lieux où les enfants se rassemblent , notamment les arrêts d'autobus et les plages.

Le gouvernement fédéral a autorisé la Colombie-Britannique, plus tôt en septembre, à modifier le programme de décriminalisation en interdisant la possession de drogues illicites à moins de 15 mètres des parcs de jeux extérieurs, des pataugeoires, des parcs de jeux d’eau ainsi que des parcs de planche à roulettes. L’interdiction est entrée en vigueur le lundi 18 septembre.

Certains délégués s'expriment contre

Des délégués municipaux se sont opposés à l'élargissement des interdictions, partageant l'avis de la province selon lequel l'aspect le plus important de la décriminalisation est d'éliminer la stigmatisation criminelle des consommateurs de drogues, et la résolution visant à demander à la province d'élargir les interdictions pourrait nuire à cet effort.

Le maire de Langley, Nathan Pachal, s'est prononcé contre la résolution, affirmant que sa communauté compte la troisième plus grande population de personnes sans domicile de la région métropolitaine de Vancouver, et que la police et les tribunaux n'appliquent pas les règles déjà en place.

Si de telles interdictions réglaient le problème, nous n'aurions pas de préoccupation de consommation ouverte de substances dans notre communauté, et c'est toujours le cas , a déclaré Nathan Pachal.

Nous devons faire en sorte que les gens aient accès à la fois au traitement, qui fait défaut à Langley, et à un approvisionnement sécuritaire pour que les gens ne meurent pas dans nos rues.

Ouvrir en mode plein écran «Notre expérience à Langley est que vous pouvez avoir toutes les règles qui disent que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela, mais ça ne mène pas à la résolution du problème», a indiqué le maire de Langley, Nathan Pachal, qui s'est prononcé en défaveur de la résolution élargissant les interdictions de possession et de consommation de drogues en public. Photo : Radio-Canada / Christian Amundson

Haven Lurbiecki, conseillère municipale de Port Moody, s'est également opposée à l'élargissement de l'interdiction de la consommation de drogues aux parcs et aux terrains de sport, affirmant que cette mesure pousserait les consommateurs de drogues toujours plus en marge .

Personne ne souhaite que les enfants consomment ouvertement des substances psychoactives , a-t-elle déclaré. Ce n'est pas ce que je préconise. Mais, encore une fois, si nous adoptons cette approche de restriction avant d'avoir mis en place les services nécessaires, nous verrons tout simplement plus de décès.

Et d’autres en faveur

D'autres délégués se sont toutefois prononcés en faveur de l'élargissement des interdictions.

Nous sommes un peu inquiets au sujet des espaces sécurisés pour la consommation de drogues , a dit Frank Wray, conseiller municipal de Smithers. Nous devons nous rappeler que les enfants ont également besoin d'endroits sécuritaires pour jouer , a-t-il ajouté.

Kurtis Rabel, conseiller municipal de Pouce Coupe, croit que les interdictions existantes ne vont pas assez loin.