Nouvelle joueuse d’Ottawa, Daryl Watts salue la création de la Ligue de hockey féminin

Daryl Watts a subi un choc financier lorsque la Premier Hockey Federation (PHF) a été rachetée, puis dissoute, et que la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a pris son envol.

En janvier, l'attaquante torontoise de 24 ans avait signé un contrat de deux ans avec l’équipe de Toronto Six, au sein de la PHF . Ce contrat de deux ans lui aurait permis de toucher un salaire record au sein de la ligue, soit 150 000 dollars américains en 2023-2024.

Quelques semaines seulement après que le Six a remporté la Coupe Isobel, le championnat de la PHF , l'annonce est tombée que le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, Mark Walter, avait racheté la PHF et était parvenu à un accord de négociation collective avec les joueuses représentant l'Association des joueuses de hockey féminin professionnel (Professional Women's Hockey Players' Association - PWHPA) afin d’ouvrir la voie à une nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin.

Cet accord annulait les contrats de la PHF , y compris celui qui aurait fait de Watts la joueuse la mieux payée de la ligue.

Watts a finalement été choisie par Ottawa au sixième tour du repêchage de la LPHF , lundi.

Financièrement, bien sûr, mon contrat a été annulé, mais je pense qu'en fin de compte, le fait de se mesurer aux meilleures joueuses du monde est une bonne chose et le fait qu'il y ait une seule et unique ligue professionnelle de hockey féminin, c'est inestimable , a déclaré Watts lors d'une conférence de presse avec d'autres joueuses repêchées par Ottawa.

Les conversations avec ma famille, au tout début, étaient du genre : "C'est beaucoup d'argent perdu". Mais ensuite, on s'est dit : 'Non, c'est de l'égocentrisme'. C'est une très bonne chose pour le hockey féminin. Cela va pousser le hockey féminin dans une direction incroyable.

J'essaie de prouver que je peux rivaliser avec les meilleures joueuses du monde, ce que cette ligue va me permettre de faire.

Selon elle, dans dix ans, cette ligue aura beaucoup plus d'argent que la PHF en avait .

Les salaires de la LPHF varient entre 35 000 et 80 000 dollars. Jusqu'à présent, la ligue n'a pas divulgué les salaires des joueuses après leur signature.

La convention collective stipule que chaque équipe doit avoir un minimum de six joueuses ayant des contrats de trois ans leur rapportant 80 000 dollars américains par an. Le salaire moyen des joueuses de la LPHF pour sa saison inaugurale, qui débutera en janvier, sera de 55 000 dollars américains.

Il y a encore beaucoup d'argent pour nous permettre de subvenir à nos besoins , a déclaré Watts.

La convention collective prévoit également des primes et des bonus pour les séries éliminatoires, une assurance maladie et une assurance vie, une assurance invalidité de longue durée, des indemnités de déménagement et un plan de retraite, entre autres.

L'évolution du paysage du hockey féminin a mis plusieurs anciennes joueuses de la PHF au chômage, maintenant qu'il y a plus de concurrence pour moins d'emplois.

Je suis de tout cœur avec certaines de mes coéquipières de la PHF qui avaient acheté une maison dans certaines villes , a déclaré Mme Watts. C'est malheureux, mais je pense qu'au bout du compte, c'est vraiment ce qui est dans le meilleur intérêt du hockey féminin.

Reprendre le rythme de la compétition

Watts est la deuxième meilleure marqueuse de hockey féminin de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) avec 297 points en 172 matchs avec les Eagles du Boston College d'abord, puis avec les Badgers du Wisconsin, de 2017 à 2022.

Lors de sa première année avec les Eagles du Boston College en 2018, Watts est devenue la première joueuse à remporter le prix Patty Kazmaier dès sa première année. Ce prix est décerné à la meilleure joueuse de hockey féminin de la division 1.

Elle a représenté le Canada au Championnat du monde de hockey des moins de 18 ans, en 2017, remportant une médaille d'argent. Elle a également joué pour l'équipe nationale des moins de 22 ans lors d'une série de trois matchs contre les États-Unis, l'été 2019.

L'augmentation des salaires de la PHF avait incité Watts à sortir de sa retraite, lorsqu’elle a réalisé qu’elle pourrait gagner sa vie en pratiquant son sport de prédilection.

Après avoir signé avec les Six en janvier, elle était un peu rouillée. Elle a toutefois compté trois buts et quatre passes en 12 matchs et a contribué à une passe dans quatre matchs des séries éliminatoires.

Watt a expliqué qu'elle s'entraîne avec l'ancien joueur de la LNH Gary Roberts depuis février pour retrouver la condition physique propre à la pratique du hockey. L'été dernier, elle a même croisé le chemin de la vedette de la LNH, Connor McDavid, et de l'espoir de la LNH , Connor Bédard.

Se frotter à eux a été l'un des moments les plus cool de ma carrière de hockeyeuse , a-t-elle partagé.

D'après les informations de The Canadian Press