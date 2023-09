Des producteurs de pommes de terres de l’Î.-P.-É craignent une mauvaise récolte

Des producteurs redoutent une baisse de la production de pommes de terre cette saison, à cause d’importantes pluies tombées cet été.

Agricultrice, Julie Arseneault entrevoit des difficultés dans la récolte de cette année.

Nous voyons déjà des endroits où les pommes de terre sont en fait mortes, donc les patates sont vraiment noyées. On voit de la pourriture déjà dans les jardins.

Ouvrir en mode plein écran Julie Arseneault, des fermes de pomme de terre Urbainville dans la région Évangéline, espère quand même que des jours plus sec avec du soleil permettront de réaliser une récole en douceur, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Gracieuseté de Julie Arsenault

Elle souligne qu'au-delà d’une perte de production, l’humidité dans les sols représente un défi pour les travailleurs qui seront dans les champs lors de la récolte.

Publicité

C'est vraiment de la boue partout, et ça cause beaucoup de problèmes pour l'équipement de récolte, comme les camions, car cela ralentit le processus, et on brise aussi plus facilement l'équipement , ajoute Julie Arseneault.

L'été le plus humide jamais enregistré à Charlottetown

À l'île, l’été a été particulièrement humide.

Au mois d’août, les précipitations à Summerside ont été 50 % supérieures à la moyenne et à St. Peters, cette augmentation a été de 64 %.

À Charlottetown, cet été a été le plus humide jamais enregistré avec des pluies 60 % plus abondantes entre juin et août.

Les effets partout à l’île

Selon Greg Donald, directeur général du Conseil de la pomme de terre de l’île, la situation des champs varie d’une région à l’autre, bien que toute la province ait reçu de grandes quantités de pluie.

Cela va affecter une partie de la productivité. Je ne pense pas que notre récolte sera aussi bonne que celle de l'année dernière.

Ouvrir en mode plein écran Selon Greg Donald, directeur général du Conseil de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, la récolte sera plus difficile cette année en raison de l'humidité excessive, ce qui signifie que les opérations seront ralenties. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Brittany Spencer

Selon lui, les fermiers devront prendre des mesures particulières afin d’éviter des pertes encore plus importantes de la production.

Publicité

Les fermiers devront récolter les pommes de terre plus tard, les isoler dans leurs entrepôts et mettre plus de ventilation , explique-t-il en soulignant que ces mesures pourraient éviter la pourriture des produits.

En 2018, environ 7 000 acres de pommes de terre n’ont pas pu être récoltés à cause du froid et de la pluie abondante qui a mis fin prématurément à la récolte.

Le mieux que nous puissions espérer, c'est qu'à partir de maintenant, nous ayons des températures plus chaudes que la normale et du soleil , souhaite Greg Donald.